微軟將投資東南亞共乘巨頭Grab 大數據、AI參一腳

微軟 (MSFT-US) 週一 (8 日) 表示，將投資東南亞共乘巨頭 Grab，作為策略關係的一部分，兩家公司將在一系列技術項目攜手合作，包含大數據與人工智慧，但並未透露具體交易金額。

微軟股價日線走勢圖

根據 CB Insights 統計，Grab 今年已籌資約 20 億美元，其中 10 億美元來自豐田汽車 (7203-JP)，總部位於新加坡的共乘公司今年籌資目標為 30 億美元，該公司目前價值為 110 億美元。

此外，上週五 (5 日) 據外媒報導指出，軟銀正在完成投資 Grab 約 5 億美元的協議，估計將在幾週內完成。

微軟和 Grab 並未透露投資金額，但知情人士透露合作金額約為 2 億美元，但兩間公司間否認此為正確數字。另一方面，消息人士向路透社表示，Grab 可能會向策略與金融公司籌集剩餘資金。



Grab 公司在過去 6 年中，已於東南亞 8 個國家共 235 個城市展開共乘業務。而該公司當前目標為轉型成消費科技公司，除了乘車服務之外，它將提供食物和包裹運送、電子轉帳、小額貸款和行動支付等服務。



作為合作關係的一部分，Grab 週二 (9 日) 在聲明中表示，將與微軟合作開發臉部辨識與圖像辨識功能，以新的方法和內建 AI 來驗證乘客與駕駛，提升乘車體驗和安全。舉例來說，乘客可拍攝當前位置，電腦將自動辨識該圖片，並轉換成住址。

Grab 還將使用多項微軟的服務，如 Azure 雲端服務、數據分析、詐騙偵測、機器學習和電腦視覺技術，以提供用戶更個人化的服務，乘客還可直接透過 Microsoft Outlook 的應用軟體預定行程。