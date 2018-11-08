南韓Kia、現代汽車 大舉投資東南亞共乘巨頭Grab

南韓現代汽車 (5380-KR) 和起亞汽車 (0270-KR) 於 7 日表示，將共同向東南亞共乘平台 Grab 投資 2.5 億美元，認為在汽車銷售搖搖欲墜的情況下，與共乘服務供應商合作為另一種出路。

雖然全球規模不如 Uber 與滴滴出行，Grab 在東南亞 8 個國家共 235 個城市展開業務，為該地區最大的共乘服務提供商。已成立 6 年的 Grab，目前已獲得超過 60 億美元的資金。



1 月份時，現代汽車已向 Grab 注資 2500 萬美元，對該公司的整體投資額達 2.75 億美元。Grab 亦吸引到微軟和軟銀的資金，微軟將就大數據與 AI 部分，與 Grab 進行合作。



現代汽車集團看好 Grab 的商業模式，認為其有增長潛力，該集團表示，在共乘行動變得越來越重要的時代，投資 Grab 將使兩家汽車製造商成為核心參與者。

現代汽車股價日線走勢圖

上述三間公司的合作將於新加坡開跑，Grab 將使用現代與起亞汽車的電動車營運，現代汽車將於明年初開始提供 200 輛電動車。這些車輛將出租給 Grab 的駕駛，若此模式順利進行，現代集團將進一步引入旗下電動車至其他東南亞市場。



現代汽車在聲明中表示，透過與強勁的本地公司合作，進軍新興市場，可能將會是一種可持續的盈利方式。現代汽車的首席創新長兼執行副總裁 Chi Young-cho 指出，Grab 是擴大東南亞電動汽車市場供應的最佳合作夥伴。

若更多乘客選擇共乘車服務，且更多駕駛選擇租用車輛，未來共乘平台服務公司將成為汽車製造商的主要客戶。

此外，現代、起亞和 Grab 將致力於發展汽車維修服務，以及專門為使用電動汽車的 Grab 司機提供汽車融資服務。該汽車集團並計畫進一步推出為共乘服務定制的電動車型。