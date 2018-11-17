〈觀察〉PCB上游原物料廠擴產 鎖定中國在地化生產趨勢

美中貿易戰未見止歇跡象，台商 PCB 上游原物料廠在中國大陸新增的擴廠案，新產能預計在明 (2019) 年陸續開出，排除國際間的貿易紛爭產生的不確定性之外，中國力推「2025 中國製造」，其中由此內需產生的自製率比重拉高需求並擴大市占率，也是各廠擴產的一大重點。

包括聯茂 (6213-TW)、台虹 (8039-TW)、富喬 (1815-TW) 等台商，在中國大陸新投資規模都以 10 億元起跳，各廠看上包含汽車、5G 通訊與雲端儲存伺服器等需求，同時，在中國大陸的 PCB 產業，包括軟硬板加速升級、及以在地化產業鏈生產、供應，也促使台商放手進行投資。

美中貿易戰延燒，中國大陸已意識到包括手機晶片、高階電子材料等，都不能掌握在外國人手上，因此推動高階電子材料中國在地化生產計畫，業者多認為，這樣的投資與「2025 中國製造」趨勢相符，以在地化生產取代進口，有助充分掌握中國大陸龐大市場商機。

在這些廠商中，CCL 廠聯茂電子投資手筆最大，在江西投資高達 18 億元進行擴產，擴充產能以因應 5G、電動汽車與物聯網帶動高頻材料需求的成長，新產能將在明年中開出。

台虹中國大陸客戶占 FCCL 營收高達 4 成，台虹在江蘇省南通市如東縣投資 10 億元設立新廠，預計 2019 年第 2 季完工，第 3 季投產貢獻營收，台虹新廠主要也是因應軟板應用如汽車電子需求走揚，促使台虹積極投資江蘇南通建立新產能。

台虹科技總經理顏志明指出，就目前台虹產能分布來看，台灣產能為 95%，大陸只占 5%，在南通如東廠明年加入之後，台灣仍占總產能的 80%，大陸占 20%，這樣的產能配比，主要用意就在掌握除台系軟板廠需求之外，中系軟板廠需求在自製率的要求之下，需求也將明顯提升。

玻纖布廠方面，富喬去年汽車板應用占出貨比重第一達 45% ，隨著汽車電子化程度加深，汽車應用比重將持續增加，富喬在東莞投資 16.5 億元設置 360 台織布機，產能將在 2019 年第 1 季全數開出，鎖定的也在汽車、伺服器應用及其原物料在地化生產的趨勢。

PCB 供應鏈上游原物料業者在大陸則發動「10 億元級」大手筆投資計畫，主要目的皆要以新產能滿足高頻、高速、符安規認證等高階電子材料需求，不難看出各家業者對「2025 中國製造」趨勢引導之下，擴大本身市占率的企圖心。