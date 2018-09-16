台CCL廠明年擴產新增產能逾16% 富喬受惠銷售動能可望走揚

PCB 產業進入第 3 季旺季，上游玻纖業富喬 (1815-TW) 8 月營收 4.73 億元改寫歷史新高，推動第 3 季業績向上，產業前景看俏，隨著台銅箔基板 (CCL) 廠持續擴充產能，包含聯茂 (6213-TW) 、台光電與台燿等，明年將開出逾 16% 新產能，可望有助富喬營收持續走揚。

玻纖一貫廠富喬 8 月營收改寫歷史新高，受惠市場需求暢旺帶動，第 4 季還有新增大陸東莞廠新產能加入，有助營運；富喬新廠對原有 CCL 客戶端的送樣認證程序也順利，可望如預期時程出貨，帶動 9 月起的營收。。

富喬在中國大陸東莞新投資 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產階段，並向客戶送樣，正式進入量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收，新機將在 12 月中運抵，最快明年第 1 季加入生產行列。

就目前玻纖布市場供需狀況來看，上游玻纖紗仍供應不足，加上 CCL 客戶端需求急切，因此客戶端大量拉貨，富喬客戶台資 3 大銅箔基板，台光電 (2383-TW)、聯茂及台燿 (6274-TW) 等，因應市場需求強勁，明年將同步開出新產能。

其中，台燿新竹廠擴產逾 16%；台光電明年大陸黃石新產能開出後，產能增逾 20%；聯茂在新增江西產能後，產能增幅也超過逾 18%，CCL 廠擴產後形成對於電子級玻纖布的需求，隨著富喬新產能開出後，有助營收動能。

其中，台燿因應市場需求，新竹擴產計畫持續推動，2019 年第 2 季將量產開出新產能，主要為因應 5G 產品需求；台燿去年底敲定投入新竹新廠擴產，考量新廠運用空間，追加資本支出預算 5 億元；台燿對新竹新廠樓地板面積較原規畫增加 30%，目標明年第 2 季量產，相關擴產計畫完成後，月產能將由目前的 180 萬張提升至 210 張，總計新增約 30 萬張，擴大高階產品供應能力。

台光電在中國大陸黃石設廠投資規畫，預定明年 6 月進入試產、明年第 3 季正式量產，屆時將新增 60 萬張產能，總產能估計月增逾 20%。

聯茂在中國大陸江西擴產，首期產能則預定 2019 年第 2 季新開出 60 萬張。在最新營收表現上，包括聯茂、富喬、台光電在 8 月營收都改寫歷史新高紀錄。