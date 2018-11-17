台北金融科技展倒數 FinTech應用七大特色一網打盡

「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」倒數不到一個月，將在 12 月 7 日、8 日登場，主辦單位打造「金融機構創新展區」，一網打盡七大特色，包含國內金融機構最新 FinTech 應用，包括 AI 理財及 AR 實境服務再進化、多元生物辨識打造安全環境等。

今年底金融界的盛事「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」即將登場，包括第一銀行、國泰金控、中國信託金控、華南金控、台灣 Pay、永豐金控、台新銀行、元大金控、玉山銀行、及新光銀行等共 31 家國內知名金融機構，將運用 AI 人工智慧、大數據、區塊鏈、AR、VR、生物識別等技術，展出多項創新金融應用，提供客戶只要透過手機、即可享有更便捷、更安全、更即時的金融服務。

本次金融機構創新展區內，展出的創新金融服務，包括人工智慧客服、標準智能理財、身分識別保資安、虛實整合快速辦、行動支付超輕鬆、線上換匯及自助投保、與擴增實境新體驗等 7 大特色:

1. 人工智慧客服：運用人工智慧打造智能客服，Chatbot 24 小時在線及時解決客戶疑難雜症。

2. 精準智能理財：運用大數據與區塊鏈分析建構智能理財系統，有效控制股票、基金、期貨交易風險，達成精準投資與理財目標。

3. 生物身份識別：採用包括臉部、指紋，指靜脈、掌紋辨識等生物辨識進行身份識別，打造安全升級的數位金融環境。

4. 虛實整合快速辦：利用 O2O 虛實整合技術，達成就學貸款線上申貸、線下對保、信用卡線上快速申辦，卡片直接寄送到府。

5. 行動支付超輕鬆：導入國際共通 QR Code 支援台灣 Pay、LINE Pay、街口支付等行動電子支付，支援繳納保費、卡費、各式帳單等多元繳款服務。

6. 線上換匯及自助投保：線上即期換匯與外幣間即期換匯服務，掌握外匯商機並享優惠匯率；線上快速自助投保旅遊平安險，運用區塊鏈技術，航班延誤 4 小時以上自動啟動理賠機制。

7. 擴增實境新體驗：運用 AR 串聯各項線上服務，打造情境式使用者介面，提高資料準確性，創新客戶體驗模式。

FinTech 已逐漸環繞你我周遭日常生活，不再是遙不可及或難以理解，在金融機構持續努力創新推進下，非臨櫃交易比重逐步增加，從開戶至申辦各項業務、投保保險、投資金融商品、兌換外幣，足不出戶也能一機搞定指日可待。