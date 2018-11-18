美中貿易戰火延燒 高爾夫球頭產業未遭波及反將受惠MTB優惠

在美中貿易戰火延燒中，台商在中國大陸生產的高爾夫球頭產品不僅未遭列入美國加徵關稅的項目，反而傳出美國會通過綜合關稅法案 (MTB) 優惠形成降稅的有利挹注，包括明安 (8938-TW)、大田 (8924-TW) 及即將上市掛牌的復盛應用 (6177-TW)，都可望因此受惠。

不過，台商相關業者則正對於此一在美國國會通過在 10 月中旬起實施的法案，包括其適用的商品確切 CODE、及降稅優惠額度進行了解之中。部分業者則指出，此一降關稅內容將得以讓球頭輸美關稅由約 4% 降至約 1-3%。

由台灣高爾夫球頭業者取得的資訊指出，美國「綜合關稅法案」(Miscellaneous Tariff Bill，MTB)，係美國國會藉以對數千項美國國內不生產的進口產品暫免或減免關稅。這些優惠關稅適用的進口產品多為支持美國製造業生產最終產品所需之生產投入，因此 MTB 主要目的在於提供美國內製造業降低國內未生產，或無法透過商業大規模取得進口商品非必要關稅的機會。

同時，透過 MTB 進行關稅暫免或減免關稅之進口產品須符合的條件包括，美國內無生產或無商業販售，. 每年暫免或減免之關稅總額不得高於 50 萬美元以及不為 MTB 反對或具爭議性產品。美國 2018 年綜合關稅法案已於 2018 年 9 月 13 日完成立法法，在在最終的「2018 年綜合關稅法案」，其產品清單確定包含有高爾夫相關產品，如高爾夫球袋、高爾夫球鞋、高爾夫球桿頭等品項。

在此一法案生效之後，台灣相關業者也表示獲悉相關訊息，如果真降關稅之說成立，將有助於美國採購商的成本，並進一步的擴大採購及市場行銷的動作，對於球頭產業輸美有一定的助益；但相關的降關稅的額度則得進一步了解之中。

但明安國際相關主管指出，該公司相關產品的輸美貿易，係採取 FOB 輸香港完稅後銷美，預估可能因此受惠程度不大。