學前教育監管重拳殺到！教育股再添新傷集體震蕩

繼今年8月中國司法部發佈《民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》對非營利性民辦學校變相營利手法加強規管後，時隔三個月國家再對教育行業使出監管重錘，不過此次監管的重點對象則是換成了學前教育這個細分領域。

11月15日晚間，新華社授權發佈中共中央 國務院《關於學前教育深化改革規範發展的若幹意見》（以下簡稱《意見》），為進一步完善學前教育公共服務體係，就學前教育深化改革規範發展提出包括優化佈局與辦園結構、拓寬途徑擴大資源供給、健全經費投入長效機製、大力加強幼兒園教師隊伍建設、完善監管體係、規範發展民辦園、提高幼兒園保教質量及加強組織領導等意見。

此次重磅出爐的新規内容里面，最為挑動市場神經的莫過於《意見》中提出了遏製業内過度逐利行為的要求。《意見》提出：民辦園一律不準單獨或作為一部分資產打包上市；上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。

虐童醜聞一年後，紅黃藍為新政獻祭一血

（《意見》部分内容 來源：新華網）

由於新政明確禁止民辦幼兒園獨立上市或者被上市公司收購，這意味著原先可能有意籌謀上市的民辦幼兒園企業被一朝切斷了後路，而首當其衝的除了這類民辦幼兒園外，還有一眾經營著民辦幼兒教育業務或投資了民辦幼兒園項目的上市公司。由於《意見》發佈時正值北京時間15日晚間休市時段，令遠在美國納斯達克上市的中概幼兒教育股——去年11月曾爆出虐童醜聞的紅黃藍教育（代碼：RYB）成為了新政出台後獻祭的第一滴血。

美東時間15日，紅黃藍股價開盤暴跌32.37%，盤中更兩度熔斷停牌，最低曾見6.7美元，跌幅達59.76%重挫6成；截至15日收盤，紅黃藍終報7.83美元，股價全日腰斬跌去52.97%，其市值也一朝蒸發逾2.5億美元，慘烈程度令人牙酸肉痛：

（紅黃藍15日股價走勢圖，來源：東方財富）

值得一提的是，2017年11月，北京紅黃藍新天地幼兒園爆出虐童事件，當時該園内多名兒童身上發現針眼，事件引起社會極大憤慨；受虐童負面消息影響，2017年11月24日紅黃藍股價暴跌38.41%至16.45美元。其實一年前的虐童事件對當時的紅黃藍帶來的負面影響已經堪稱是爆炸性級别的，但正如我們眼下所看到的，今次政府新規一經出台就令紅黃藍元氣大傷更甚於去年，其影響之深遠、“殺傷力”之強度可想而知。

北京時間15日23點59分，紅黃藍通過其官方微博發聲，表示堅決支持新政《意見》的頒佈實施，稱將認真研究政策導向，併“時刻堅持緊跟黨和國家的政策號召，努力辦好人民滿意的學前教育。”：

（來源：紅黃藍官方微博）

隨著隔海暗潮湧動的一夜過去，A股及港股市場教育板塊的腥風血雨在16日正式降臨。

A股教育板塊領跌，威創股份一字跌停

今日早盤，A股在線教育板塊領跌，受到重磅規管利空影響，幼教概念股集體低開，當中威創股份(002308-CN)開盤即跌停，和晶科技(300279-CN)、秀強股份(300160-CN)、昂立教育(600661-CN)、電光科技(002730-CN)等亦大跌。

16日，針對學前教育新政出台帶來的影響，多家A股教育板塊上市公司紛紛出聲回應。當中高樂股份(002348-CN)就指其目前沒有投資民辦幼兒園，也沒有投資民辦幼兒園的相關規劃，相關規定不會對公司業務產生影響。

盛通股份(002599-CN)也表示該公司對外投資未涉及幼兒園資產，併稱新規對其沒有不利影響。和晶科技(300279-CN)則指，新規《意見》提及了關於提高學前教育信息化管理水平、建立全覆蓋的幼兒園安全風險防控體係、強化安全監管等內容，認為這對於和晶教育板塊的“智慧樹”來說是一個良好的發展機會。

截至16日A股收盤，除了今早一字封死跌停板的威創股份以外，和晶科技、秀強股份、昂立教育及電光科技等跌幅均明顯收窄，至收盤跌幅最大的為秀強股份，全日跌2.66%：

港股難兄難弟成群，天立教育開盤挫逾3成

港股方面，今早開市的情況亦不容樂觀，教育股再度上演大動亂集體暴跌，當中表現最為失色的要數天立教育（01773-HK），其開盤即跳水下挫32.2%，其後分别是楓葉教育（01317-HK）跌19.59%、宇華教育（06169-HK）跌16.88%、睿見教育（06068-HK）跌11.64%及中教控股（00839-HK）跌10.75%；新高教（02001-HK）、希望教育（01765-HK）、新華教育（02779-HK）及民生教育（01569-HK）開盤亦告下跌。

與A股相關上市公司積極發聲撇清與幼兒教育關係的表現不同，港市這些教育股今日就相當沉寂，惟最受傷的天立教育於午間通過公告正面作出回應，稱其正就新政有關意見尋求中國法律顧問意見，併將採取一切合理措施以符合意見的規定。

天立教育在公告中透露，目前其透過合約安排或委託安排合共經營6間非營利性幼兒園(其中2間幼兒園乃集團K-12學校組成部分)，佔集團截至2018年6月30日止6個月的收益約4.18%，及佔集團於2018年秋季學期期初的在讀生約4.83%。為符合意見規定，天立表示其現正考慮可能有需要將上述非營利性幼兒園轉為營利性幼兒園，繼而將導緻其有關兩間K-12學校組成部分幼兒園的稅務開支增加。

截至16日港股收盤，上述港市一眾教育股維持全日跌勢，當中即時調整策略擬將非營利性幼兒園轉為營利性幼兒園的天立教育跌幅較今早收窄明顯，至尾市收報1.5港元，全日跌15.25%；楓葉教育則收跌18.69%，位居今日板塊内跌幅榜榜首；宇華教育及睿見教育亦跌超14%：

舊疾未愈又添新傷，教育股要堅強！

對於港市教育股來說，2018年可謂是極為震蕩的一年。今年上半年，教育板塊被市場熱炒表現活躍，而下半年則隨著監管力度的擡頭，舊時風光很快散去。

今年8月，司法部發佈《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，當中第12條“實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控製等方式控製非營利性民辦學校”；以及第45條“明確非營利性民辦學校允許關聯交易，但與關聯方的交易需要受到教育部、人社部的監管，以確保其必要性、合法性、合規性”在當時便引起市場的廣泛關註，業内解讀這是政策層面開始對非營利性民辦學校各種變相營利的手法開刀，加強監管。

受此影響，今年8月13日，港市教育股遭遇“黑色星期一”集體下挫，如今剛剛過去三個月，這新一記監管重拳便又殺到，教育企業們剛剛恢復的元氣眼看又被打散，可以說是非常狼狽了。

不過說到底，趨嚴監管政策的出台還是為了維護健康有序的行業市場秩序，隨著今次學前教育新政的出台落地，國内學前教育體係發展不平衡、“入園難”、“入園貴”的市場頑疾有望得到緩解併逐步解決，這在長遠來說必然是好事一樁，隻是對於拳頭落到了自己身上的各個教育企業而言，要真正撫平這“痛感”或許需要更長的時間。