人民幣收跌逾百點 美方淡化中美貿易談判前景提振購匯情緒

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五收跌近120點，基本回吐昨日漲幅，中間價則連升三日至一周高點。交易員指出，隔夜美方強力淡化中美貿易談判前景，再度提振客盤購匯情緒，今早人民幣高開後反而成為客盤買入時機，午後購匯需求有增無減，短期人民幣仍面臨各種不確定性，但易跌難升態勢料將延續。

他們並表示，外圍形勢不明朗，尤其是歐洲局勢仍面臨變數，避險屬性加上持續升息預期料助力美元延續偏強走勢；臨近關鍵關口，各方亦忌憚監管維穩手段，人民幣或再度考驗6.97元關口，不過估計在月底習特會之前，人民幣整體無虞。重點關註中美貿易談判進展，尋求爭端可能降溫的明確跡象。

“今天市場一直是購匯，”一中資行交易員稱，“但能不能回到6.97不好說，最近總會莫名其妙有事情，導致美元人民幣的交易中樞下移。”

另一外資行交易員亦表示，今天購匯偏多，一直在買，不過到6.96-97附近都會有大行出手，砸多了大家都謹慎了，市場情緒比較穩定；當然破七的陰影還是在的，就看貿易戰有沒有轉機的可能。

美國政府三位消息人士周三稱，中國書面回應了美國對全面貿易改革的要求。不過，特朗普政府的一位高級官員周四告訴路透，中國對美國貿易改革要求的書面回應不太可能導致本月晚些時候美國總統特朗普和中國國家主席習近平的會談取得突破。

另外，從期權的風險逆轉指標來看，離在岸美元/人民幣三個月期風險逆轉指標近期都處於相對低位水平，顯示市場上看空人民幣匯率的情緒較10月底仍明顯緩和。

全球匯市，英國退歐進程備受市場關註，目前市場仍擔心英國混亂政局可能導致該國無協議退出歐盟。匯市同時關註美國和中國間緊張的貿易關系，交易商正尋求兩大強權為貿易爭端降溫的明確跡象。特朗普與中國國家主席習近平11月底將在阿根廷G20峰會期間會面。

另外分析師預計，因美聯儲誓言持續逐步加息，美元在未來幾個月仍將受到良好支撐。在經濟強健及薪資 壓力上揚的支撐下，該央行下月料將進行今年第四度升息。

路透北京/上海11月16日