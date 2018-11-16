【華冠投顧】利空不跌、利多不漲 多頭持續在「洗刷刷」 操作需要《錦囊妙計》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股反彈，但因台股已預先反應過（昨日遇美股利空但台股逆勢上漲），因此今日大盤僅小過昨高，之後便撐不住偏重的解套賣壓而轉為回檔，終場大盤 - 29 點，OTC 指數 + 0.16%。

週三 (11/14) 盤後分析文曾經提過「台股多頭重拾短線掌控權，但指數推升到上週的大量套牢區間又遇上選舉即將來臨，接下來的解套賣壓與避險賣壓自會加重，短期向上空間同樣會受到侷限」。上述的預期從這兩天大盤委賣張數持續偏高可以獲得印證，台股上攻難度也確實較大，因此還需要花一些時間，藉由震盪整理過程將賣壓慢慢去化，操作策略維持「空單宜見好就收、多單宜逢回買進」步調。

＜強弱勢股＞

汽車零組件股受惠於匯兌收益以及即將進入傳統旺季利多，成為今日最強勢族群，《1522 堤維西》、《1533 車王電》、《1319 東陽》連袂漲停。

今日弱勢股以太陽能股首當其衝，受到《3519 綠能》打入全額交割衝擊，《3576 新日光》、《4937 太極》、《6244 茂迪》... 全數重挫，另比特幣暴跌、挖礦需求退燒導致《2377 微星》、《2399 映泰》... 跌勢較重。

＜被動元件族群＞

昨日提過被動元件族群指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》反彈至先前爆量Ｋ棒的套牢帶，替短線最大壓力進行解套動作，不過今日持續攻高過程遭遇強大賣壓，《2492 華新科》爆天量留「墓碑線」，此外龍頭《2327 國巨》上攻月線也功敗垂成。

今天被動元件三巨頭的走勢雖然遇到亂流，但仍不算太差，就以爆天量的《2492 華新科》而言，今天進場的買盤雖是全數套牢，但 11/7～11/9 連續三根巨量Ｋ棒的籌碼卻是全數解套，如果後續幾日能夠走出量縮價穩的走勢，便代表多方控盤不變，接下來上揚的月線將可慢慢發揮助漲功效。另一觀察重點為龍頭《2327 國巨》，若之後也能跟上腳步重上月線，那麼自千元以上起跌幾乎一路被月線及下降趨勢線壓著打的弱勢慣性便可正式改變，整個族群轉強的態勢也會更加確認。更多的潛力股分享，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)

＜賺爆選舉行情的錦囊妙計＞

台股歷史中，常常會遇到「政治不確定性」攪局，像是 "兩岸關係緊張"、"選舉過程紛擾" 等等，不過市場鐵律也告訴我們「危機必然伴隨獲利契機」。

就過往經驗而言，「選舉行情」可能選前降臨，也可以選後報到，但大致上存在著類似的規律，贏家更有一套「賺爆」的策略，如何大賺這次 "縣市長選舉財" 呢? 千萬別錯過昇楷為您提供的【錦囊妙計】。(免費索取連結 : https://reurl.cc/a9gdD)。

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