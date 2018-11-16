【豐銀投顧】南漂北漂隨風漂 指數始終無法飆

◆盤勢分析

最近選舉行情火熱，先是美國期中選舉，再來現在市場又傳說台股無量是因為縣市長大選，這說法其實是說不通的。試想，在美國期中大選之前，多數人也一再的認為應該在美國期中選舉完之後會有行情。結果人家反而硬是在選前就先拉一段行情，反而是選後又開始震盪。現在回頭來看對當下的影響並不大，其重要性是被炒出來的。現在大家轉而關注並希望在 11 月底召開的阿根廷布宜諾斯艾利斯 2018 年二十國集團（G20）峰會上的美中貿易談判的宣告。

大家期待的是，最好美國和中國能成功合談，凍結目前的關稅，且避免貿易爭端進一步升級。但這個筆者在錢線百分百的節目中以及小老鼠 168-937 家族中說過無數次了，這幾乎是不可能的。比較有可能的是美國將繼續對中國整體出口商品實施完整 25% 關稅，這一切意味? 經濟和股市將會受挫。只不過這種連股市門外漢都懂的道理，就一定真的會發生嗎？就如同美國期中選舉前反而漲，選後卻反而跌一樣，不能做簡單的二分法解讀。未來的走法其實還是非常難以預測，我們能做的就是把操作次數減少，時間縮短，如此而已。

我們再從美國股市來看，這一個多月來美股最強的是傳產類股的麥當勞、可口可樂、迪士尼… 這一類的傳統產業股。而表現最差的則是像蘋果、IBM、輝達 (nvidia)、這一類所謂的高科技股。這代表其實股票還是現階段全球資金最愛的投資項目，只是現在是由傳產轉到防禦性、價值性的股票。但我們從最近科技類股的表現來看，半導體、科技股的前景似乎不太好，未來要調整的時間可能也相對會拖的比較長，也就是未來台股將會進入指數空間有限、個股表現為主的階段，這並不一定是壞事，指數不漲不代表個股不會有表現，投資人還是將重心放在個股而非指數，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師