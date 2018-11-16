輝達打噴嚏 微星重感冒 顯卡庫存估下季轉趨健康 電競明年迎換機潮

輝達 (nVIDIA) 財報與財測低於預期，股價暴跌近兩成，拖累週五 (16 日) 微星 (2377) 股價最高重挫 8.7%，一度以 63.9 元價位再創波段新低。不過，包括華碩 (2357)、技嘉(2376)、華擎(3515)、承啟(2425) 等板卡廠相對抗跌，盤中均翻紅上漲。輝達此波財報與財測失色，公司歸咎於挖礦商機的消退，造成顯卡市場庫存升高所致。惟執行長黃仁勳認為，庫存過高問題在一、兩季之後可獲修正，屆時輝達銷售可望重拾成長。



事實上，輝達截至 10/28 為止的第三季財報，同比仍呈成長趨勢，主要是低於分析師的預期。其總營收年增 20.7%，達 31.8 億美元，資料中心晶片營收年增 58%，達 7.92 億美元。



此外，遊戲晶片營收年增 13%，達 17.64 億美元，汽車晶片營收年增 19.4%，達 1.72 億美元，繪圖處理器 (GPU) 營收年增 25%，達 27.7 億美元。其中，資料中心與汽車晶片均創新高。



獲利方面，第三季淨利 12.3 億美元，年增 46.8%，每股盈餘 1.84 美元。第四季營收預估為 27 億美元正負 2% 之間，低於分析師預估之 34 億美元。輝達盤後股價受利空衝擊而重挫。



台股方面，微星因電競業務躍居領導地位，與輝達關係緊密，因此，週五該股亦跟進重挫，但包括華碩、技嘉、承啟、華擎等業者盤中均翻紅上漲，使微星的重挫顯得特別突出。



據悉，下半年板卡族群利空不斷，除了上半年挖礦動能消失，顯卡庫存升高，輝達與英特爾新品價格高貴也壓抑換機動能，導致上季財報均較第二季出現下滑，加上美中貿易戰對後市營運增添變數，以及英特爾 CPU 缺貨影響本季銷售，業者對第四季營運保守以對。



展望明年，因挖礦動能消失，產業將回歸電競基本面，隨著輝達陸續推出 RTX 2080 以下的新顯卡，加上相對應的遊戲陸續開出，配合 CPU 缺貨紓解，換機潮將正式展開，有利於微星業績的表態。至於美中貿易戰的影響將以轉廠台、墨以及尋找協力廠商降低衝擊。

