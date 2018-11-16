邑昇(5291)、矽瑪(3511)、隆達(3698)、美時(1795)、微星(2377)

邑昇 (5291)：今年前三季稅後淨利達 3012.7 萬元，較去年同期大增 3311.89%，EPS 達 0.92 元，今日開高走高並亮燈漲停。



矽瑪 (3511)：受惠於穿戴式裝置出貨暢旺，第三季 EPS 達 0.72 元，並帶動前三季轉虧為盈，且 10 月營收也較去年同期大增近 5 成，今日股價開高走高。



隆達 (3698)：顯示器應用 Mini LED 背光已率先量產出貨，且 VCSEL 元件也已於第三季順利導入手機大廠，新產品可望推升未來營運表現，今日股價大漲逾半根停板。



美時 (1795)：第三季稅前盈利達 1.23 億元，創歷史新高。公司表示，未來 5 年已鋪陳數個成長引擎，歐洲將於明年成為美食首批學名藥的上市區域，西歐地區授權也啟動，明年底有機會開花結果，今日股價大漲逾半根停板。



微星 (2377)：受到挖礦潮明顯退燒影響，加上輝達新款電競晶片以及英特爾第九代處理器均遲延上市，微星第三季獲利較第二季及去年同期衰退，今日股價大跌逾半根停板。