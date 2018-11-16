梅姨「決絕」講話試圖拯救退歐協議 英國內閣掀起離職潮？

近日的英國不太平，梅姨前腳剛在 14 日宣布脫歐協議草案已獲得了內閣的支持，後腳英國政府內部就出現了混亂。

多名英國政府高官相繼請辭

兩日以來，因不滿退歐協議草案而離職的英國政府官員已達到了 7 人之多。

他們分別是，英國退歐事務大臣 Dominic Raab、就業與養老金大臣 McVey、退歐部事務部次部長 Suella Braverman、國會私人秘書 Anne-Marie Trevelyan、司法部議會私人秘書 Ranil Jayawardena、英國保守黨副主席 Rehman Chishti，以及在 14 日退歐草案出爐後第一位請辭的政府要員——英國北愛爾蘭大臣 Shailesh Vara。

其中，英國退歐事務大臣已是兩經易手。第一任英國退歐事務大臣 David Davis 是在今年 7 月 8 日辭去公職。而其繼任者的 Raab 也在 15 日通過社交媒體宣布辭職，並稱「針對退歐協議提出的條件，我在良心上無法支持。」

Raab 提到，在經過內閣特殊會議之後，他對首相選擇通過這份協議表示深深的理解，但他也對同僚們的不同意見也表示認可，因為這份協議「很難說是最有利於英國」的。而他自己也認為退歐協議草案對英國的完整性構成現實威脅。

不過 Raab 在接受 BBC 採訪時仍舊錶達了對現任首相的信心：

「我認為梅需要一名能夠堅定追求她所希望達成協議的退歐大臣。我認為憑我自己的良心是做不到的。但我很尊重她，也認為她應該繼續。但我確實覺得我們需要改變英國退歐的方向。」

現任議員、曾經的保守黨黨魁 Iain Duncan Smith 稱，Raab 的辭職是「毀滅性的」：

「Raab 認為他無法接受現有的脫歐協議，因而選擇辭職，這對英國來說打擊無疑是毀滅性的。他先前也已經警告過首相了，但其提議卻被忽視了。」

而英國《每日電訊報》報導稱，環境大臣 Gove 被提名擔任新一任退歐事務大臣。如果 Michael Gove 能重新談判首相 May 的脫歐協議、並廢棄 11 月 25 日舉行非例行歐盟首腦峰會的計劃，那 Gove 將是首相的唯一脫歐部長。Gove 仍然在考慮是否要退出首相特雷莎 · 梅的內閣。

同日，就業與養老金大臣 Esther McVey 宣布從內閣辭職，也給梅政府帶來了壓力。

McVey 在離職信中直接指責了首相梅，稱其提交給內閣的退歐協議並沒有尊重公投的結果，更是不符合「首相在任期一開始就設定的標準」：

「我相信我們可以共同努力，以尊重英國人民的意願為前提，確保我們國家未來的正確走向。但是，這份脫歐協議草案顯然沒有做到這一點。」

不斷延長的離職名單

從今年 6 月算起，因脫辭事宜從梅政府請辭的英國官員已可以列成一份長長的名單：

司法部大臣 Philip Lee，2018 年 6 月 12 日辭職。

第一任退歐事務大臣 David Davis，2018 年 7 月 8 日請辭。

外交大臣 Boris Johnson，2018 年 7 月 9 日請辭。

退歐事務部次部長 Steve Baker，2018 年 7 月 9 日請辭。

保守黨副主席 Maria Caulfield，2018 年 7 月 10 日辭職。

保守黨副主席 Ben Bradley，2018 年 7 月 10 日辭職。

國防採購部長 Guto Bebb，2018 年 7 月 16 日辭職。

財政部保守黨議員 Scott Mann，2018 年 7 月 16 日辭職。

交通部長 Jo Johnson，2018 年 11 月 9 日請辭。

北愛爾蘭大臣 Shailesh Vara，2018 年 11 月 14 日請辭。

第二任退歐事務大臣 Dominic Raab，2018 年 11 月 15 日請辭。

就業與養老金大臣 Esther McVey，2018 年 11 月 15 日請辭。

退歐部事務部次部長 Suella Braverman，2018 年 11 月 15 日請辭。

國會私人秘書 Anne-Marie Trevelyan，2018 年 11 月 15 日請辭。

司法部議會私人秘書 Ranil Jayawardena，2018 年 11 月 15 日請辭。

保守黨副主席 Rehman Chishti，2018 年 11 月 15 日請辭。

另據英國《每日電訊報》稱，國際發展大臣 Penny Mordaunt、運輸大臣 Chris Grayling 也或在考慮辭職。

而據 Politics Home 網站消息，英國負責蘇格蘭事務的大臣 David Mundell 也很有可能從內閣離職。

依舊堅決的梅姨

儘管有多名政府高官不認同退歐協議草案，但梅在 15 日召開的下議院會議上回應稱，可以理解辭職的官員，而她堅持自己的立場。

梅表示，英國脫歐面臨很多艱難的抉擇，目前達成的脫歐協議草案也並不是最終協議，而是條約草案。她相信這份草案將給英國帶來比歐盟任何國家都多的貿易交往。

對於英國脫歐的未來，梅堅定地認為：

「未來英國將可以自由地與全球其他夥伴達成貿易協議，這遠遠超出了世貿組織的承諾。英國將脫離共同的農業政策，再次成為一個自由的沿海國家。

面對工黨領導人 Jeremy Corbyn 毫不留情地質疑：脫歐協議是一個巨大的失敗，拙劣的協議，不符合工黨的六大脫歐標準，是在盲目冒險。

梅回應道， 「英國政府一直在為可能出現的無協議脫歐做着準備，脫歐協議草案並沒有定義不清，而是非常明確地列出了英歐自由貿易協定的前景。」

但梅的回答，並沒有讓所有人都滿意。蘇格蘭民族黨領導人 Ian Blackford 表示，梅正試圖讓他們接受一項已經陷入困境的協議，連英國脫歐大臣對此都不認同。

Blackford 還認為這份脫歐協議提到了 100 次愛爾蘭，但一次也沒有提到蘇格蘭，這是對蘇格蘭的藐視：

「如果愛爾蘭能夠留在單一市場，為啥蘇格蘭不行? 蘇格蘭不會同意這個協議。」

另外，保守黨議員 Anna Soubry 還在會議上提出了要重新公投。

對此梅提到，政府不會考慮二次公投，而議員們有責任履行英國人民做出的選擇，「畢竟這是 2 年前，英國人民投票投出來的要脫歐。」

國會問答過後，現任歐洲研究會主席 Jacob Rees-Mogg 向已向保守黨普通議會議員委員會（1922 委員會）主席 Graham Brady 遞交了對於首相梅的「不信任投票」申請。

所謂不信任投票，是指議會制國家的議會為表決對政府（內閣）的不信任案而進行的投票，也就是說黨內人士已對讓梅繼續擔任保守黨領袖沒有了信心，希望提出讓她能夠下台的投票。

Jacob 在申請中提到，基於全民公投的脫歐原本是英國脫離歐洲控制的絕好機會。但是當前的脫歐協議顯然沒有達到人民的預期。無論是針對北愛爾蘭地區的監管制度，還是留在關稅同盟內的兜底協議，都與英國脫歐的初衷不符，這也會使得英國深陷泥潭：

「脫歐是必須脫的，但是我們可以在談判桌上爭取到更多。我們不想留在關稅同盟之內，也不想支付任何分手費，我們想要法院擁有有獨立的管轄權。在這些關鍵問題上，特蕾莎全部妥協了。因此，我們認為她不再有能力領導英國。」