任天堂壓Let's Go遊戲 助Switch一臂之力

電玩商任天堂 (7974-JP) 為了其 Switch 遊戲機的銷量，希望通過推出一款新的神奇寶貝 (寶可夢) 遊戲與免費手游 Pokemon Go 玩家互動。

Let's Go Pikachu 和 Let's Go Eevee 將於週五 (16 日) 全球發售，這也是任天堂熱門系列寶可夢的第一款 Switch 遊戲。

據了解，新遊戲擁有更豐富的圖片，旨在吸引玩過 Pokemon Go 的 8.5 億粉絲。然而，只有那些購買新的 Let's Go 遊戲玩家，才可通過藍牙連接同步他們的智能手機和 Switch 控制台。這樣做可以讓用戶在移動應用程式和 Switch 遊戲之間傳輸遊戲裡的口袋怪物，還可以解鎖新角色 Meltan。

任天堂股價趨勢圖 / 圖：谷歌

分析師指出，2016 年 Pokemon Go 的首次亮相引起了人們對購買 3DS 遊戲機以在該系列中玩更多遊戲的興趣。分析師預測，直到 3 月份為止，游戲裡的口袋怪物 Meltan 可以幫助銷售 750 萬個新遊戲機。

根據任天堂的數據，相比之下，寶可夢系列自 2004 年以來已經在任天堂設備上銷售了 1.01 億份遊戲量，僅次於超級馬里歐系列的 1.21 億份。

IHS Markit 遊戲研究主管 Piers Harding-Rolls 表示，Pokemon Go 對 3DS 硬體和寶可夢軟體銷售產生了顯著的積極影響，認為可能也會對 Switch 造成類似影響。「任天堂相信這將是假日銷售旺季的一個很好的禮品，也是它沒有放棄 Switch 全年出貨量預測的關鍵原因」。

然而，將新的 Switch 遊戲與 Pokemon Go 聯繫起來的舉動疏遠了部份寶可夢粉絲，他們認為推出 Meltan 是針對喜歡收集每個口袋妖怪的廉價舉動。他們說，這會迫使遊戲玩家花費至少 360 美元購買 Switch 和 Let's Go 遊戲。

其他資深玩家也威脅要抵制購買商品，因為認為遊戲裡的戰斗等核心功能已被過度簡化，以吸引智能手機玩家。此外，低迷的評比也沒有幫助任天堂，新的遊戲獲得該系列中的低分。