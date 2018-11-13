舊金山Fed主席：支持緩步升息 12月升息並非決定性的

舊金山聯準會主席 Mary Daly 週一 (12 日) 表示，以美國的經濟走勢來看，需要更多次的升息，儘管市場預測聯準會將在 12 月再度升息 1 碼，她認為，現在定論 12 月一定需要升息還太早。

Daly 指出，經濟現況「非常良好」，且聯準會在實現其就業和通膨目標方面做得很好，她認為利率前景與經濟表現相關，因此支持緩步升息至自然利率，估計將落在 2.5%-2.8%。她預測在未來的時間，還需要 2 或 3 次的升息，但她無法給出確切的升息時間點。

此外，Daly 表示，聯準會並非在自動駕駛模式，利率制定委員一直在關注數據，並根據需要調整貨幣政策路徑。

聯準會 9 月釋出的利率點陣圖

在回應記者問題時，Daly 說道，「目前經濟所給出的一切訊號，都直指還需要額外升息，這將在 12 月的會議做出決定，我正在認真思考這個問題，但我不想過早下定論說一定會升息，我們從現在到 12 月還有很多時間來看經濟如何發展。」

美國聯準會 (Fed) 於 8 日的會議決定維持利率不變在 2%-2.25% 區間，此次會議並未提供新的利率政策指引，但市場普遍預期聯準會將在 12 月再度升息。聯準會官員表示，升息可幫助維持經濟平衡。



Daly 在演講中指出，她對經濟看法持樂觀態度，經濟具有重要的潛在動能，同一時間，政府的財政刺激和全球增長有助於經濟。就業市場則正在蓬勃發展，Daly 表示，近期的失業數據「強烈表明勞動力市場已經達到或超過了充分就業」。

而在強勁的就業市場中，工資增長數據較不出色的因素，Daly 認為，原因可能為有新員工進入就業市場，以及一些公司正在尋找自動化流程或改變業務流程，以避免支付更高工資。