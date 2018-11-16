G20 川習會前送大禮？傳美將暫緩明年新一輪關稅

英國《金融時報》週四 (15 日) 報導，美國總統川普和中國國家主席習近平在 11 月 1 日通話後，美中國貿易代表正如火如荼地努力，包括傳出美將暫緩明年新一輪關稅當作籌碼，期望在 G20 川習會上達成貿易停戰協議。

近期中國回應了美國提出解決一系列問題的要求，並在兩國高級官員間的幾次電話談判中，討論到讓步的可能性，但外界認為，達成全面協議的預期仍然很低，因為美國認為中國提議太遲，而且實質性不足。

一位美國官員指出：「我們能指望的最好結果是，川普與習近平能在 G20 會上一錘定音，縮小兩國意見的分歧。」

週四美國副總統彭斯 (Mike Pence) 發表言論，持續的緊張局勢顯而易見。他在新加坡東盟峰會演說中，譴責亞洲的帝國主義與侵略行為，並道出美國在該地區的願景，要求每個國家尊重對待鄰國，尊重各國的主權、國際規則與秩序。

喬治城大學中國問題專家 Evan Medeiros 表示：「11 月 1 日川習電話會議相當重要，因為北京方面曾擔心川普先生對達成任何協議都不感興趣。」爾後，美中經貿高層恢復通話，然而美中協議細節仍未釐清。

美中仍面臨陷入困境的風險

前中情局資深中國分析師，目前擔任華府智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 資深顧問 Chris Johnson 指出：「由於在 G20 達成全面協議之前沒有足夠的時間，美國和中國仍面臨陷入困境的風險。」

Johnson 認為：「畢竟不可能有一個真正全面的協議，這是一件好事，因為問題是如此複雜，美中仍然可能達成框架協議的可能性，採取的措施包括凍結當前的關稅並賦予談判者角力的籌碼。」

這樣的結果將意味著，超過 2000 億美元的中國商品輸美關稅有望維持在 10%，而不是按計劃在明年 1 月升至 25%。只要談判繼續進行，美國也不會對另外 2670 億美元的商品徵稅。

消息人士透露，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 向行業高層透露，下一輪新關稅已經擱置。

然而，美國貿易代表發言人反駁，萊特海澤從未對行業高層表示未來將暫停新一輪關稅。2018 年 9 月 21 日公布的關稅計畫根本沒有變化。任何暫停關稅的報導都是不正確的。

劃重點：川普在 2020 年總統大選中期待哪樣的中美貿易協議？

美國第 43 任總統布希 (George Bush) 的前高級亞洲顧問 Dennis Wilder 表示：「考量這一點上，美中貿易停火可能是政治的權宜之計。」

Dennis Wilder 解釋：「現在還沒有必要立即採取措施，美股並沒有那麼糟糕、經濟強勁。美中貿易問題並沒有真正打擊美國消費者，直到明年 (加徵關稅) 才會開始。」

一些政治觀察專家認為，川習兩人最終將在 G20 上握手言合，如同川普和歐盟委員會主席容克 7 月達成的貿易「停戰」交易，將消除全面貿易戰爭的直接威脅，但並沒有解決潛在的緊張局勢。