Fed主席鮑爾：對美國經濟看法樂觀 全球增長不同步為隱憂

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (14 日) 出席位於達拉斯的活動，他對經濟看法樂觀，但指出全球經濟增長不同步為隱憂之一。同一時間，他表示在升息的過程中，將持續監測房產市場表現、金融情況與公司債水平。

鮑爾週三與達拉斯聯準會主席 Robert Kaplan 進行對談，他認為美國經濟仍然強勁，可以更快的速度增長，但明年仍有機會面臨逆風情況，不利因素包括，海外國家的經濟增長減緩、美國財政刺激逐步減少以及聯準會過去 8 次升息所帶來的延遲效應。

基於上述原因，鮑爾表示，聯準會需思考將持續升息至哪一水平，最終目標為延長復甦與擴張、將失業率與通膨控制於低水平。鮑爾認為，聯準會的政策使美國經濟處於好的狀態，並驅使經濟成長。

聯準會將維持緩慢升息的步伐，今年已升息 3 碼，而下個月有很大的機率將再升息 1 碼。此外，鮑爾今年稍早宣布，明年 8 個利率政策會議後，他皆將出席記者會，因此市場應改變聯準會在季度才會升息的預期，若有需要，該行隨時都有可能升息。

聯準會 9 月釋出的利率點陣圖

美國總統川普曾多次批評聯準會持續升息的政策，對此鮑爾不願正面回應，他僅表示，聯準會的成立目的為服務大眾，該行將保有無黨派的立場，並以專業的態度執行政策。

針對美股遭拋售情況，鮑爾表示，股市表現為聯準會參考眾多數值之一，金融市場、經濟和商業合約皆是該行觀測的內容，將持續觀察升息對這些領域的影響。