學前教育新規禁止民辦幼兒園上市 相關公司受影響

15日晚間，中共中央、國務院發佈文件，明確上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，民辦園不準單獨或作為一部分資產打包上市。此消息一出，美股開盤不足3分鍾紅黃藍跌幅擴大50%，市值蒸發約17億人民幣。隨後半個小時内紅黃藍兩次觸發熔斷，最大跌幅約60%。紅黃藍股價收盤最終暴跌52.97%，市值腰斬一夜蒸發2.5億美元。此次受影響的將不僅僅隻有幼兒教育板塊，整個教育板塊都可能受到影響。

據統計，A股和港股教育板塊市值累計約7200億元。包括A股、港股及美股的16家公司所運營的資產中包含直營幼兒園，可能會受到民辦幼兒園不得作為上市公司資產的影響。

從A股市場來看，不少公司都涉足學前教育機構，如威創股份(002308-CN)、秀強股份(300160-CN)、邦寶益智(603398-CN)、電光科技(002730)、昂立教育(600661-CN)、群興玩具(002575-CN)等。

其中，有少數企業直接經營幼兒園業務，比如秀強股份半年報顯示其直接運營管理的早教中心及幼兒園近100所，在園幼兒近1.5萬名。

A股規模最大的幼教企業是威創股份，自2015年收購紅纓教育後，威創股份連續收購或參股了一係列幼教行業標的，其中不乏“金色搖籃”這樣的大型連鎖品牌幼兒園。今年半年報顯示，威創股份旗下的幼教品牌共管理和服務接近5200家幼兒園，從市場佔有率上來說是目前服務幼兒園數量最多的公司。公開資料顯示， 2017年，幼教業務已經佔據威創股份全部營收的42.11%，達4.79億元。到了2018年上半年，這一比例已經上升至了46.38%。值得註意的是，威創股份的託管加盟園所整體定位於“中高端”幼兒園。目前的託管幼兒園主要集中在以北京為代表的一、二線城市。

另外，還有一些企業通過週邊服務的方式切入幼兒園行業，時代出版(600551-CN)、拓維信息(002261-CN)、和晶科技(300279-CN)等企業向幼兒園提供電子課程、雲服務、多媒體服務等，這些業務的收益無疑取決於幼兒園本身願意付出的經營成本，也值得引起註意。

昨日晚間，多家上市公司緊急回應，威創股份董秘兼副總經理李亦爭表示，“這個事對行業的影響比較大，我們内部也在研究中。”群興玩具回應稱，公司目前所受影響不大。