〈財報〉應用材料本季展望低於市場預期 盤後股價應聲下跌近8%

美國半導體設備製造商巨頭應用材料 (AMAT-US)，第四財季符合市場預期，然本季預期營收及獲利低於分析師預期，股價在週四 (15 日) 盤後交易中下跌近 8%。

應用材料第四財季淨利為 8.76 億美元，EPS 89 美分，調整後 EPS 97 美分，而去年同期淨利為 9.82 億美元，EPS 91 美分。營收上升至 40.1 億美元，高於去年同期的 39.9 億美元，也略高於市場預期的 40 億美元。

數據顯示，應用材料半導體部門的第四財季銷售額下降約 5% 至 23.1 億美元，低於分析師預期的 24.2 億美元。

而顯示器部門，包含用於電視、筆電和智慧型手機的平板顯示器，銷售額成長近 4%，達到 7.02 億美元，超過市場預期的 6.906 億美元。

展望未來，應用材料預測第一財季營收為 35.6 億美元至 38.6 億美元，調整後 EPS 為 75 美分至 83 美分，低於分析師預期的 39.4 億美元，EPS 92 美分。

應用材料的業績財報表現一直被視為該產業的風向球，此次財報可能進一步引發市場對晶片產業熱潮開始消退的擔憂。

財務長 Dan Durn 表示，收益預測反映了半導體產業營收的顯著減少以及不佳的產品組合。他也表示，宏觀經濟風險加劇、全球貿易緊張局勢以及記憶體晶片投資回落，都令整體產業受到壓抑。晶片出口的限制亦是營運前景不佳的因素之一。

Summit Insights Group 的分析師 Kinngai Chan 表示，應用材料記憶體和顯示器客戶的資本支出可能進一步下滑。

應用材料股價在今年下跌 32%，週四股價在盤後交易中應聲下跌 7.34%。