退歐大臣之後又有大臣恐離職 英鎊大跌2% 英債殖利率盤中創兩個多月新低

退歐草案剛剛達成共識，退歐大臣卻「反水」走人。除他以外，本周四還有三名部長級高官請辭，媒體還傳出被提名為新任退歐大臣的高官也可能辭職，英國首相連遭重擊，壓力越來越大。

11 月 15 日周四，英國退歐事務大臣 Dominic Raab 通過推特宣布辭職，並稱「針對退歐協議提出的條件，我在良心上無法支持。」彭博社引述 Danske Bank 的外匯策略主管 Christin Tuxen 表示，Raab 的辭職意味著，對英國首相梅來說，令退歐協議在議會獲得通過面臨更大的挑戰。

英國《每日電訊報》隨後報導稱，環境大臣 Gove 被提名擔任新一任退歐事務大臣。如果 Michael Gove 能重新談判首相 May 的脫歐協議、並廢棄 11 月 25 日舉行非例行歐盟首腦峰會的計劃，那 Gove 將是首相的唯一脫歐部長。Gove 仍然在考慮是否要退出首相特雷莎 · 梅的內閣。

BBC 報導後稱，英國議員 Vickers 已經遞交一份不信任首相特雷莎 · 梅的信函。彭博報導指出，梅所在的保守黨要求，針對梅執政地位舉行不信任投票的信函尚未達到 48 票這一最低門檻，這意味著，尚未觸髮針對首相 May 的不信任投票。

英國首相梅在新聞發布會上表示，希望遵守公投的結果，她與歐盟達成的脫歐協議草案有望兌現脫歐承諾。她對諸多同僚選擇退出保守黨政府表示遺憾，相信她自己設定的脫歐方式是正確的。梅說，英國將於 2019 年 3 月 29 日將脫歐。不會舉行第二輪公投。我並不後悔在 2017 年決定舉行大選。需要確保英國能夠與全球範圍內其他國家和地區談判貿易協議。

但此後英國金融時報消息稱，預計英國環境大臣 Gove 將在 11 月 15 日深夜辭職，英鎊在短暫反彈後重又下行。

Raab 辭職的消息過後，英鎊兌美元短線下挫 70 點，半小時內跌幅擴大至 1.5% 至 1.2783，創近兩個月最大跌幅。英鎊 / 歐元下滑近 1.5% 至 0.8838。

到 15 日 23 點 50 分左右，英鎊兌歐元跌幅擴大至 1.7%，刷新日低至 0.8863 英鎊，恐創 2016 年 6 月以來第四大單日跌幅。16 日 1 點 09 分左右，英鎊兌美元下跌 262 點，跌幅擴大至 2%，刷新 10 月 31 日以來低點至 1.2730。

在梅表態將為脫歐協議抗爭到底、不會舉行第二輪公投後，英鎊兌美元跌幅收窄至不到 1.5%，暫報 1.2786。Gove15 日辭職的消息傳出後，英鎊兌美元短線又跌約 50 點，報 1.2740，日內跌幅重新回到 1.9% 以上。

0 點 44 分左右，歐元兌英鎊漲 2%，料將獲得 2016 年以來最大單日漲幅。

台北時間 15 日 22 點過後，英國 10 年期公債殖利率跌幅擴大至 15 個基點，一度刷新 8 月 24 日以來低點至 1.358%，恐創 2016 年 8 月 4 日以來最大單日跌幅。16 日 2 點 12 分左右，當地時間 15 日歐市尾盤，英國 10 年期公債殖利率暴跌 13.3 個基點，報 1.373%，

15 日 22 點過後，英國股指富時 100 指數一度跌破 7000 點，日內跌幅接近 0.7%，此後隨著英鎊進一步下挫，由於英鎊貶值利多英國出口商股和以外幣為收入的籃籌股，富時 100 逐步抹平跌幅，收漲 0.06%，報 7038.01 點。當日英國富時 250 指數收跌 1.31%，報 18662.21 點。愛爾蘭都柏林指數下跌 3.8%，創脫歐公投以來單日最大跌幅。

在辭職信中，Raab 直言，自己無法接受協議草案的原因有二：

首先，我相信草案中提議的有關北愛爾蘭的管理制度，對英國的完整性產生了實際威脅；

其二，我無法支持一個無限期的擔保協議，讓歐盟可以對英國退歐事務擁有否決權。如果我們接受相關協議，勢必會對第二階段的談判造成嚴重損害。

在辭職後接受 BBC 採訪時，Raab 也直截了當地表示：這份退歐協議將不會在議會獲得通過。

此前一天，英國與歐盟達成的 585 頁退歐協議草案得到了英國內閣的支持。按照歐盟委員會主席容克的解讀，這是一個實質性進展。

在退歐爭論的焦點——愛爾蘭方面，協議規定除非找到合理的解決方案，在 2020 年年中之前會保持愛爾蘭邊境開放，否則英國只有兩種選擇：要麼請求延長過渡期，要麼留在與歐盟的關稅聯盟中。此外，英國還必須接受北愛爾蘭將在某些特定政策領域遵守歐盟規則。

Raab 所提及的擔保協議則允許在沒有貿易協定的情況下，設立臨時的「歐盟 - 英國單一關稅區域」，防止在愛爾蘭進行邊境檢查。

雙方未來的具體關係還亟待談判，但英國和歐盟的終極目標是建立一個「自由貿易區」，並進行 「深度監管和海關合作」。不過，英國將受到歐盟規則的約束，而這也限制了英國同其他國家達成 FTA 的空間。

周四早晨，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在發表講話時稱，自己仍舊認為英國退歐是一種「雙輸」的局面。此外，他還證實，若無什麼特別的事情發生，歐盟將與 11 月 25 日召開緊急峰會，敲定並正式確立英國退歐協議。

當日午間，英國北愛爾蘭大臣 Shailesh Vara 則成為了退歐草案出爐後第一位請辭的政府要員。

Raab 辭職的消息公布後不久， 英國內閣工作與養老金大臣 Esther McVey、退歐部事務部次長 Suella Braverman 以及國會私人秘書 Anne-Marie Trevelyan（非部長級）相繼宣布離職。

迄今，已有 22 位部長級高官自梅政府辭職。上一位宣布辭去職務的高官是英國前外長鮑里斯 · 約翰遜（Boris Johnson）親弟弟、英國交通部長喬 · 約翰遜喬 · 約翰遜（Jo Johnson）。

值得注意的是，退歐事務大臣一職也是個「燙手山芋」，現已兩經易手。今年 7 月 8 日，第一任英國退歐事務大臣戴維斯（David Davis）辭去公職。

在辭職後的採訪中，戴維斯表示，在退歐問題上，「英國向歐盟讓步太多，讓得也太輕易。目前來看，這是一場危險遊戲。」總的來說，首相的政策方向令英國在談判中處於劣勢。