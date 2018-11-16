〈每日外資外匯觀點〉 二次脫歐公投？若來真的 英鎊還會崩跌14%

周四受到英國脫歐大臣拉布辭職消息的影響，英鎊兌美元單日暴跌 1.74%，美元指數順勢重回 97，周五將關注歐洲央行德拉吉發表談話。

美元指數

ING：英鎊將跌向今年新低

英國脫歐大臣辭職，增加首相梅伊在保守黨被逼宮的風險，脫歐前景更增添不確定性，荷蘭國際集團 (ING) 策略師 Chris Turner 和 Petr Krpata 在報告中指出，英鎊可能進一步跌向 1.23-1.24 的今年新低，潛在跌幅約 3%-4%。

若再次脫歐公投將衝擊英鎊重跌 14%

Woodman Asset Management AG 外匯策略師 Bernd Berg 的看法更悲觀，認為英國倘若真的舉行第二次脫歐公投將使不確定期延長，可能衝擊英鎊兌美元跌到 1.10，將是 1985 年以來最低水平，距離目前位置跌幅約 14%。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

北歐聯合銀行分析師 Andreas Steno Larsen 表示，英國脫歐大臣辭職意味著首相梅伊也將被迫辭職、召集提前大選的風險升高，歐元兌英鎊可能上漲至 0.90 以上。

丹斯克銀行外匯策略主管 Christin Tuxen 也認為，如果真的如此演變，英鎊在表現強勁的 11 月過後，12 月將會吹起寒風。

美元正從英鎊崩盤中受益

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 外匯策略師 Manuel Oliveri 表示：，美元正從英鎊崩盤中受益，日前公布的美國零售銷售數據表現強勁，也將使美元獲得支撐。

高盛指出，在歐元區風險增加下，歐洲央行可能會延遲升息步伐，若德拉吉今日再度發表鴿派言論，歐元恐將走軟，美元則獲得上漲的動力。