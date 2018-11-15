碳煙事業佳＋能元科技轉盈 中橡前三季賺贏去年 EPS 3.88元

轉投資能元科技營運漸入佳境，美國碳煙報價走揚，帶動美國廠營運成長，中橡 (2104) 第三季稅後淨利達 10.2 億元，季增率 13%，年增率 64%，每股盈餘 1.5 元，累計前三季稅後淨利 26.33 億元，超越去年全年 22.73 億元，每股盈餘 3.88 元。大陸碳煙市場持穩，美國新空污法 (Clean Air Act) 於 2021 年 12 月 30 日上路，不合法規的廠商產能受限，產業出現結構性改善，加上大陸限制煤使用，煤焦油報價上漲，大陸進口到美國碳煙成本墊高，少了進口產品競價，美國碳煙價格順勢攀高。



中橡北美碳煙廠年產能 30 萬噸、大陸 (鞍山、馬鞍山、重慶) 年產能則為 28.5 萬噸，兩地碳煙年產能約 58.5 萬噸，占了總產能 79 萬噸的 74%，兩地碳煙產業穩健，第三季營收增至 65.18 億元，季增率 5%，年增率 3 成，單季毛利率持穩在 27.21%，單季獲利突破 10 億元大關。



轉投資能元科技因電動機車、手持式家電產品接單佳，已經轉虧為盈，月產能逐步增加，到今年底月產能達 1 千萬顆，接單能見度到明年底，為了滿足長期接單成長，著手籌建第二條產線，日前能元科技宣布彌補虧損減資 8.5 億元，減資比率 28.21%，減資後股本 21.63 億元，另外再增資 35 億元，訂於 12 月 13 日召開臨時股東會討論之。

