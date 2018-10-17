中橡完成68.4億元現增募集 美國碳煙廠 能元營運動能轉強

中橡 (2104) 將林園碳煙廠、生技事業分割給兩家 100% 持股子公司，展開「國際中橡投控」更名作業，並完成 1.8 億股、每股認購價 38 元現增案募集，合計取得 68.4 億元資金，增資股將於明 (18) 日出籠，此次現增案資金用途主要用於印度廠擴廠，以及歐美籌建新廠之用。

今年 4 月以來，中橡單月營收均保持 20 億元大關以上，年增率落在 2-3 成，尤其 8 月營收為 23.67 億元，創下歷年單月新高，月增率 13.83%，年增率 31.58%，合計第三季營收為 65.26 億元，季增率 5%，年增率達 3 成。



中橡營收之所以如此大成長幅度，主要轉投資鋰電池廠能元科技因電動車、手持家電產品接單佳，已經轉虧為盈，月產能逐步增加，由今年初 250 萬顆提升到年中 500 萬顆，到今年底月產能達 1 千萬顆，為了滿足長期接單成長，著手籌建第二條產線。



至於碳煙核心本業，年產能分布為北美 30 萬噸、大陸 (鞍山、馬鞍山、重慶)28.5 萬噸、台灣 (林園廠)12 萬噸以及印度 (新德里)8.5 萬噸，總產能約 79 萬噸，為全球第五大廠碳煙廠。



大陸嚴格執行環保稽查，淘汰掉數百家中小碳煙廠，讓供過於求市況獲得改善，2000 年所購併新德里廠碳煙，長年受到進口產品價格競爭處於虧損狀態，印度總理莫迪拚內需經濟表現，汽車產業亦為重點扶植項目，針對輪胎及相關原料祭出高的關稅門檻，帶動當地輪胎廠擴產，原料碳橡需求隨之成長，中橡印度廠得以轉盈。

大陸、印度兩地煙碳事業表現持穩，今年美國碳煙廠也因為美國空污法 (Clean Air Act) 於 2021 年 12 月 30 日上路，有了結構性改善，未來美國境內碳煙廠必須符合美國環保局 (EPA) 脫硫脫硝，去除懸浮粒子的標準，中橡已建立符合環保法規產線，在供應面，美國環保法趨嚴不符法規境內碳煙廠生產受限，大陸限制煤化工發展，讓煤焦油成本上漲，輸美出口競爭力大不如前，中橡美國碳煙廠占到供應先機。



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