新豪宅王誕生 海悅Q3獲利暴增232% 單季EPS 1.77元創新高

台商回流不但為台北豪宅帶來前所未有買氣，元利建設「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」，最新成交實價每坪飆到 299 萬元，擠下帝寶躍居豪宅王，海悅 (2348) 目前手中總銷 570 億元大案元利建設「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」，已陸續成交超過 3 成多，幕後操盤的海悅直接受惠，不但 Q3 業績大暴衝，第 3 季營收、獲利同步創借殼掛牌以來新高，更有助再衝高 Q4 營收和獲利。Q3 財報出爐，海悅單季淨利 1.51 億元，季增 73%，年增率高達 232%，以目前股本 8.56 億元計算，單季 EPS 高達 1.77 元。累計前 3 季營收 7.93 億元，毛利率 62.96%，營益率 43.62%，淨利 3.55 億元，合併稅後盈餘 3.58 億元，年增率 209.98%，EPS 4.19 元。第 4 季為傳統代銷旺季，10 月營收拉高到 9735 萬元，年增 76.7%，月增 46%，法人估海悅 Q4 單季 EPS 介於 1.2～1.5 元間，全年 EPS 將上看 5.4～5.7 元，明年現金股利應有機會可望提高到 4 元，目前不到 50 元股價，本益比僅約 9 倍，現金殖利率高達 8%，有機會吸引長線資金買盤進駐。



技術面來看，股價已連續 8 個交易日在盤中一度突破 50 元大關，顯示多頭企圖心強烈，雖因量能不足先盛後衰，尾盤再度翻落 50 元以下。如今財報公告，Q3 獲利大躍進，明年業績展望明朗樂觀，後續觀察若量能可擴增逾 2000 張收盤突破站穩 50 元，就有利股價往前波 10 月初高點 60.5 元推升。

