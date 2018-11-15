民主黨威脅美加墨協議需重談 加墨貨幣下挫

周三，美國眾議院議員 Bill Pascrell 表示，美國、墨西哥和加拿大三國的 USMCA 貿易協議要想獲得民主黨的投票，「不僅需要改變立法，還需要更大的執法力度」。 目前，「沒有迅速的解決辦法。」 消息傳出，加元與墨西哥比索匯率迅速下挫。

美加墨三國領導人準備在 11 月 30 日至 12 月 1 日在阿根廷舉行的 20G 領導人峰會期間簽署協議。但該協議需要獲得美國國會以及墨西哥與加拿大兩國立法者的批准。

9 月 30 日，美國和加拿大在大限的最後一刻就新北美自由貿易協定框架達成協議。在加拿大重新「入群」後，修訂版 NAFTA 改名為 USMCA（The United States-Mexico-Canada Agreement, 美墨加三國協議）。

華爾街見聞此前文章提到，在新自由貿易協定中，美國獲得了加拿大乳品市場更大的市佔率，也基本豁免了加拿大和墨西哥的汽車關稅。

但美國總統川普曾表態，新協議是一場耗費美國就業機會的災難。雖然新協議避免了川普此前一再威脅退出 Nafta 的風險，但川普還是可以提前六個月通知美國退出 Nafta，這意味著要麼民主黨投票支持該協議，要麼 USMCA 將功虧一簣。

由於中期選舉之後，民主黨奪回眾議院多數席位，新的 USMCA 是否會被國會通過的不確定性增強。目前，民主黨並不滿意協議中的勞工條款。民主黨認為，雖然協議中要求墨西哥改變法律支持獨立工會，但協議中沒有足夠的機制來保證規則的實施。

《紐約時報》指出，民主黨特別關注的一項規定是，新協議要求至少 30% 的在墨西哥生產汽車的勞工的最低時薪為 16 美元。到 2023 年，這一比例將上升至 40%。但由於這一最低時薪並未與通貨膨脹掛鈎，這意味著薪資的增長會隨著時間的推移被稀釋。 這些規定是為了保護美國的勞工，減少汽車製造商和其他製造商將美國的就業崗位轉給其他國家更便宜的勞動力。

彭博社報導指出，隨著 2020 年美國大選的到來，民主黨可能不願意支持川普達成該協議。