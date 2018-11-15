被動投資大豐收：今年創約43萬新指數 達370萬筆

據指數行業協會 IIA 的一項研究顯示，截至 6 月 30 日的 12 個月內，S&P Global、MSCI、和倫敦證券交易所集團公司的 FTSE Russell 等基準巨頭創造了約 438000 個新指數，年增率約 12%。

指數可以從跟踪債券、公司、或甚至是政黨動向。從指數的數量來看，今年是被動投資的一個豐收年。

調查顯示，目前全球有超過 372.7 萬個基準指數，這使全球交易所交易的大約 50000 檔股票相形見絀。指數提供商 (如 MSCI 等) 通過向 ETF 或基金等被動投資工具提供授權，產生數十億美元的費用。

指數佔比 / 圖：businesswire

去年，儘管發行人將許多指數基金的費用降至零，但 S&P、MSCI、和 FTSE 營收卻達 20 億美元。

IIA 執行長 Rick Redding 表示，「我們看到指數提供商在研究和開發方面投入了大量資金來建立他們的固定收益能力。大多數股票型指數保持相當一致，但過去一年裡，ESG (環境、社會、及政治型指數)、factor (因素型，如價值、波動性、報酬率等)、和 smart-beta 指數的增長和創新令人印象深刻」。

factor 和 smart-beta 指標跟踪具有動能或低波動性等特徵的股票，並且通常使用這些特徵而不是市值來決定這些公司的佔比。

根據 IIA 的發布數據，固定收益指數現在佔約所有指數的 16%，高於 2017 年超過 95% 為證券型指數的時代。

固定收益指數裡，美洲年增 3% 至 36% 佔比、EMEA (歐洲、中東及非洲) 年增 2% 至 31%、新興市場年增 7% 至 7.5%、大亞洲年增負數 -5% 佔 9%、全球型年增負數 8% 佔 17%。

在全球區塊方面，全球型指數佔總指數約 30%、美州型指數佔約 10%、EMEA 約 22%、新興市場型佔約 13%、而大亞洲型年增約 2% 至 26%。

依地理位置指數佔比 / 圖：businesswire

研究顯示，主權債務的衡量標準最為嚴苛，其次是企業債券。ESG 指數較去年同期增長了 60%。然而，隨著行業指數下跌，股票型指數也下跌 3%。

IIA 數據是從 14 家成員公司的數據，覆蓋了全球約 98% 的指數。數據包含了彭博 Bloomberg、CBOE、芝加哥 Booth Center、中國中央存款及結算、FTSE、恒生、S&P 道瓊、STOXX、東京證交所、ICE、IHS Markit、MSCI、納斯達克 Nasdaq、Morningstar。