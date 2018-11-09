聯準會按兵不動 明確將漸進升息 但指出企業投資放緩

雖然聯準會按兵不動，但重申了未來漸進式升息的步調，市場對聯儲近兩年升息的預期進一步升溫。

美東時間 8 日周四，聯準會貨幣政策會後公布，全體九位投票官員一致決定，維持 2%-2.25% 的聯邦基金目標利率區間不變。聯儲聲明重申未來循序漸進升息，重申了前一次會議對利率行動的預期：

聯儲貨幣政策委員會（FOMC）預計，聯邦基金利率目標區間進一步循序漸進上升將與經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場環境和通膨中期內接近 FOMC2% 的對稱目標相一致。經濟前景面臨的風險表現得大致均衡。

本次會議聲明與和上次基本雷同，稍有不同之處是提及企業固定投資增長放緩，對於近期金融市場波動等市場關心的問題均未涉及。新晉舊金山聯儲主席 Mary Daly 本次會議首次履行投票權，和其他投票委員一樣支持不升息。聯儲官員對近期國內外形勢的討論還需待本月會議紀要公布才見分曉。

今年 9 月的上次聯準會會議決定年內第三次升息 25 個基點，利率區間由此創下 2008 年來新高，而且會後公布的利率預期點陣圖顯示，聯儲官員保持了今明兩年均合計升息三次、2020 年升息一次的預期。本月會議僅發布決議聲明，並不公布預期利率的點陣圖，聯準會主席鮑威爾也不舉行新聞發布會。

本月會議聲明公布後，美股震盪下行，道指先漲後跌，日內轉跌。

聲明公布後，短期美債殖利率加速上行，創約十年新高，反映出市場仍強烈預期聯準會未來繼續升息。

對市場通膨預期敏感的 2 年期美債殖利率升至 2.973%，創近十年半新高。

5 年期美債殖利率也創近十年新高，一度漲至 3.095%。

Columbia Threadneedle 的固定收益全球副主管 Gene Tannuzzo 評論稱，聯準會沒有抓住這次的機會表示金融環境已經收緊，對於是否利率接近中性水平、聯儲資產負債表的最終規模會怎樣，還是沒有固定的答案。沒有數據會改變聯儲當前的政策路徑。一些市場人士不滿意本次會議聲明，因為他們覺得，經歷了 10 月的市場波動，希望看到聯準會的語氣更偏鴿派。這就是短期美債殖利率上揚、股市下跌的原因。

Inverness Counsel 的首席投資策略是 Tim Ghriskey 則是認為，無論聯準會說了什麼，美股都總是在聯準會會議聲明期間震盪，尤其是聲明公布後。這次聲明提到了企業固定投資，顯得聯準會有些謹慎，並非太激進，市場歡迎這點。

Albion Financial 的首席投資官 Jason Ware 認為，這次的聲明毫無意外，唯一值得一提的企業固定投資增長放緩，這也許引人注意，但很難說清楚它到底意味著什麼。他不認為這是鷹派、鴿派或者中性的信號。

經濟評估大致雷同 唯一變動是企業投資

華爾街見聞注意到，在評估經濟狀況時，本次會議聲明和上次會議略有不同，上次稱「家庭支出和商業固定投資強勁增長」，這次稱，家庭支出繼續強勁增長，而相比今年早些時候的快速增長，企業固定投資的增速已經緩和（moderated）。但並未給出詳細的說明。

除此之外，聲明仍評價勞動力市場持續表現強勁、經濟活動強勁增長、近幾個月就業平均增長保持強勁，稱失業率已經下降。因此，和上次聲明一樣，本次同樣四次用到「強勁」（strong）一詞描述經濟形勢。

通膨方面，本次聲明重申了上次的評價：整體通膨和剔除食品和能源價格的核心通膨年增率增速接近 2%。長期通膨預期指標總體而言幾乎未變。

9 月會議聲明最重要的變化是刪除了「貨幣政策立場仍寬鬆」這句話，這是 2015 年 12 月啟動升息周期以來首次。不過，聯準會主席鮑威爾在會後的記者會上表示，刪除不代表升息路徑有任何變化。9 月聯準會會議紀要顯示，幾乎所有與會者都認為，適合刪除會後聲明中的「貨幣政策立場仍寬鬆」說辭。多位官員指出，未來調整利率將取決於他們對未來資訊及其對經濟前景影響的評估。在此背景下，預測中性利率水平將只是 FOMC 考慮決策的眾多因素之一。

未提市場波動 未透露 IOER 方面訊息

另外華爾街見聞注意到，本次會議聲明保持了和 9 月完全一樣的格式，並沒有特別提到近期金融市場的波動。聲明共五段話，第一段評價近期經濟形勢，第二段描述預期循序漸進升息符合經濟環境，第三段宣布會議做出的利率決定，第四段介紹未來行動的評估依據，第五段列出投票官員各自投票贊成還是支持當天的利率決定。

自聯準會 9 月升息以來，美股幾度大起大落經歷拋售，今年 10 月標普 500 指數、道指、納指分別跌去 6.94%、5.08%、9.2%。 高盛此前認為，若聯準會本周會議提及美股波動，將被視為對風險資產表示擔憂的鴿派跡象。

另外，最近市場關注聯準會是否會將超額準備金利率（IOER）降低 5 個基點。紐約聯儲公布數據顯示，10 月 22 日有效聯邦基金利率（EFFR）達到 2.19%，與 2.20% 的 IOER 差距縮至 1 個基點，創 2008 年推出 IOER 以來最小差距。

分析稱，若銀行系統的儲備金越來越稀缺，不斷推升利率，可能導致聯準會叫停縮減資產負債表。不過，此次聯準會聲明也沒有透露這方面的訊息。