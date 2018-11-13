聯準會高官：股票估值過高回調正常 不要對12月升息太驚訝

舊金山聯儲主席瑪麗 · 戴利（Mary Daly）於周一就美國經濟前景發表講話，並在講話中表示，近期美國經濟的持續擴張將打破史上最長持續時間的紀錄，經濟前景「非常好」。

同時，戴利在講話中提到，12 月聯儲或將繼續升息，2019 年也將升息 2 次。戴利於上個月出任舊金山聯儲主席，2018 年具有投票權，這是她上任後首次發表公開講話。

受美國經濟強勁及升息預期影響，隔夜美元指數上漲，收於 97.557。

經濟前景「非常好」

戴利表示，美國經濟正在持續擴張。這段時間的擴張「註定」將成為美國曆史上最長的、沒有衰退的時期。

物價方面，通膨前景「非常令人鼓舞」。通膨率已經回歸目標，預計明年通膨率將略超 2%。此前華爾街見聞也曾報導，美國第三季薪資增長速度達到十年來最高，或許預示着更高通膨率的降臨。

就業方面，美國就業市場火熱，當前全國失業率為 3.7%，低於戴利所給出的自然失業率 4.5%，戴利認為當前已實現充分就業。

另一方面，美國勞動參與率仍有上升潛力。戴利在講話中特別提到，由於育兒假制度的不完善，美國仍存在大量女性閒置勞動力，希望未來能有相關政策進一步提升勞動參與率。

12 月升息幾成定局

經濟的持續擴張與未來可能到來的升息並不矛盾。

戴利在講話中稱，聯準會計劃通過漸進升息的形式逐步實現經濟軟着陸。在經濟情況好轉的背景下，聯準會可以逐步實現貨幣政策正常化。因此，12 月有理由繼續升息。此外，2019 年也將迎來升息。

據 CME FedWatch 顯示，12 月升息的機率在 75% 左右徘徊。大多數聯準會官員對進一步升息表示支持。目前美國國內的減稅政策以及政府支出都對美國經濟增長起到了推動作用，聯準會將繼續對經濟數據保持關注，根據經濟的反應來調整後續貨幣政策的執行。

此前，聯準會在 2018 年的每個季度均採取了升息措施，戴利預計 12 月也不會例外。

另外，戴利表示，在接下來的「一段時間內」，兩到三次升息將是合適的，但時機仍有待觀察。大部分聯儲官員預期將於明年達到中性利率，因此 2019 年可能採取更強硬的措施。戴利預計，2019 年還將迎來 2 次升息。

隨後戴利告訴記者，她講名義中性利率從 2.5% 將至 2.8%，該值略低於 9 月份更新的聯準會季度預測中值 3%。

「股價修正是一種積極因素」

戴利表示，並不擔憂近期美股的股價下挫。

美股自十月以來經歷數次大規模下跌，道指、標普 500 指數日跌幅最高逾 3%，納指逾 4%。

據彭博社，戴利在採訪中表示，股票估值過高，目前正在回調階段，自己對此並不擔心。 「政策制定者和市場參與者之間已經達成了廣泛的共識，即當前股票估值高於支持水平。因此，我認為修正是一種積極的因素。」

戴利認為，從政策制定者的角度來看，當前金融市場正在進行自我調整，這同時也是一個樂觀現象。她表示，下一步將對貿易不確定性保持關注。