【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

13 日費半指數大漲逾 1%，激勵 14 日台股開高，在晶圓雙雄領軍、汽車、觀光、運輸股走強下，大盤一度站上月線，可惜蘋果股價連四跌，蘋概股疲弱，郭董母公司第三季財報三率三升，仍救不了股價；國際油價進入熊市，油電股受挫，使得大盤二度翻黑，好在隨後油電股跌勢緩和，大盤逆勢翻紅，險守月線關卡，終場加權指數收在 9791.88 點，上漲 16.04 點或 0.16%，成交額 1047.28 億元。 OTC 指數收在 118.18 點，上漲 0.31 點或 0.26%，成交額 237.79 億元。

本次 MSCI 調整權重，包括「MSCI 全球新興市場指數」、「MSCI 亞洲除日本指數」及「MSCI 全球市場指數」台股皆遭調降，所幸逢低買盤不弱，14 日台股表現優於港陸及韓國股市，惟日量減少逾 8%，日線收黑。籌碼方面，投信由賣轉買，自營商 (自行買賣) 由買轉賣，外資則結束連二買，不過，外資於期貨維持偏多操作。受到中美貿易戰影響，中國經濟已出現放緩現象，原油需求減少，國際油價走疲， 3Ｃ及智慧型手機銷量亦減少，惟股市已大幅反應，預期 9700 點附近相對有撐，接下來留意美中貿易談判發展。

