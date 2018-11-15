台股盤前—蘋果續跌蘋概股承壓 留意台積電能否發揮撐盤力道

台股昨 (14) 日一度重返 9800 點，但在蘋概股依舊持續弱勢，加上權值股撐盤無力，指數終場 上漲 16.04 點、收在 9791.88 點，守住月線，成交量 1020.5 億元。法人指出，受到蘋果股價續跌影響，今日蘋概股仍會承受較大壓力，若台積電有所支撐，未出現太大跌勢，預期指數將在 9700 點上下 100 點震盪整理，表現空間不大。

觀察市場重點，上市櫃公司第 3 季財報近公布完成，從目前已公布的財報來看，受惠旺季效應與新台幣走貶，加計金控自結獲利後，整體獲利達 6523 億元，創單季新高，季增 10%，年增 1.3%；累計前三季總獲利為 1.78 兆元，為歷年同期最佳，年增 13%。展望本季，分析師認為，大環境變數增加，將成為整體獲利持續衝高的阻力。

美股連 5 天下跌，且蘋果近來受到市場擔憂 iPhone 新機銷售不佳影響，股價直直落，從 10 月高峰至今，股價跌幅已逾 2 成，正式陷入熊市，可能連帶拖累蘋概股表現，短期內蘋概股預期將持續呈現弱勢格局。

合晶位於中國上海的松江廠，遭當地政府要求搬遷，預計本月底進行遷廠作業。合晶是全球第六大、台灣前三大半導體矽晶圓廠，時值矽晶圓供不應求，合晶上海廠遷廠無法生產，供給恐更緊俏，牽動市場神經。

國際油價近期狂跌，創下 7 個月新低。台塑化示警，油價下跌的速度與幅度都比想像大，由於這波跌勢過快，台塑化庫存及在途原料沒辦法即時反應，短期內勢必會壓縮利差空間，造成損失增加，將使台塑化第 4 季面臨不小營運壓力，可能出現明顯修正。

英特爾昨宣布，旗下第五代行動通訊 (5G) 多模數據機晶片組，將提早半年於明年下半年推出，相關商業設備將於 2020 年上半年問世。業界認為，英特爾加快 5G 晶片布局腳步，將對聯發科、台積電營運造成衝擊。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股昨日下挫，主跌的個股又為蘋果，預期今日蘋概股仍會承受較大壓力，可留意風電、生技等政策概念股能否持續作多，以及台積電能否相對獲得支撐，若台積電有所支撐，未出現太大跌勢，預期今日指數將在 9700 點上下 100 點震盪整理，表現空間不大。