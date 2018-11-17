實習忍異味、吃苦也甘願留下 這間高中讓長照變超搶手科目

文／楊雅馨

位於南投縣南投市的五育高級中學，因見到鄉里間獨居老人的問題，六年前面臨學校轉型時，便將長照這塊納入，經過兩年的規畫與準備，於 104 學年起（2015 年）正式成立照顧服務科。

五育高中董事會祕書黃美玉表示，當初學校要成立照顧服務科，是身為學校董事長的父親黃添榮，長年參與草屯媽祖廟會活動，發現許多熟識的長輩漸漸不來了，一問才知道很多長輩獨居、行動不便，因而和草屯媽祖廟發起供餐活動。六年前，黃添榮提到這些服務的志工將來老了，有誰可以接續服務？一方面則希望學校裡的孩子們除了讀書，還要能自給自足、服務他人，於是提出增科的申請與規畫。

銀髮體適能、尿布體驗

讓學生了解工作內容

三年多前，「長照」這名詞還不夠夯。招生時，有許多學生問：「念照顧服務科，畢業後能做什麼？」黃美玉笑著表示，她只能簡單說，是照顧老人、陪伴老人。不過，在南投，與阿公阿嬤一起生活、隔代教養的孩子們也不少，對陪伴老人並不陌生。

五育高中第一屆照顧服務科包含轉學生，陸續招收了四十二名，目前三個年級共有二百名學生就讀。教務處副主任兼就業組長林郁君不諱言，一開始的課程設計，是參考各大專院校的「老人照顧學系」，將內容修訂為簡易版，一路調整到現在。

一年級有教育部的必修科目——國文、數學、英文等，學校只能在校訂科目做些修正，如長照概論、美容實務、銀髮體適能等；二年級有膳食營養、人體結構與功能概論等，暑假會安排兩周的見習；三年級有基本照顧技術（如尿布體驗：學生們互包尿布，了解長輩的感受）、復健實務、活動教具設計等，並搭配二十天的實習。

實習忍異味撐下去

首屆畢業生成績亮眼

此外，學校會透過參與社區活動、見習等，讓學生認知，長照的職場形態就是充分地忙碌。至於辛苦程度，若以十分來計，正在實習的學生會覺得有七分到八分左右；對於「願不願意留下來？」他們的答案倒是肯定的，認為這個行業「有前景」、「感覺還不錯」。

「這些孩子去了機構，遇到最大的障礙，是味道，例如尿布的異味。」林郁君表示，曾經有一名學生，已經戴著口罩，仍設法將自己靠近門簾外。據她說，這樣「味道會淡一些。」不過這名學生從無法適應，到最後仍選擇留下。吃、喝、拉、撒、睡是人的本能，「維持病人的身體清潔與舒適，也是照服員工作裡的重要一環。」林郁君說。

數字會說話，五育高中第一屆照顧服務科四十二名畢業生，有十九名繼續在職進修。現於南投醫院護理科擔任照顧服務員的林采妍表示，雖然曾經考慮轉護理系，實習後發現長照領域很廣，護理師要從事專業性的治療，照服員相對不用承受這麼大的壓力，CP 值反而較高。

人才需要培育、養成，並做好職涯規畫，而非單純的薪資保障。也因此，五育高中照顧服務科強調「三加四的規畫」，即三年職業學校的訓練後，再繼續完成四年的大學學歷。唯有扎實的實務經驗，未來他們要做經營管理、獨當一面時，才能在職場深耕。



來源：《今周刊》 1143 期

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