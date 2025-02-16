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〈熱門股〉鋼市前景持穩中鋼站回季線 4檔鋼鐵股周漲逾2成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-16 09:28

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〈焦點股〉鋼市前景持穩中鋼站回季線 4檔鋼鐵股周漲逾2成。(鉅亨網資料照)

美國總統川普鋼鋁關稅政策，不僅讓全球回到齊頭式的 25% 關稅，也推升美國鋼價，鋼鐵族群本周強漲，指標股中鋼 (2002-TW) 周漲 18%，股價創 3 個月高、站回季線，另有 4 檔鋼鐵股周漲逾 2 成。

川普對此次對全球進口美國的鋼鋁產品課徵 25% 關稅，且取消加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等國家 232 鋼鋁關稅豁免，全球回到齊頭式的 25% 關稅，有利國內鋼鐵業者重回公平競爭。


此外，川普關稅政策也帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩，加上第二季即將進入鋼鐵旺季，市場看好鋼鐵廠將迎來復甦，資金點火下，中鋼本周最高來到 23.5 元，創 3 個月波段高點。

中小型鋼鐵股表現亮眼，新鋼 (2032-TW) 周漲 28%、允強 (2034-TW) 漲 24%、海光 (2038-TW)、中鴻 (2014-TW) 等均漲逾 2 成，燁興 (2007-TW) 漲近 18%、新光鋼 (2031-TW)、聚亨 (2022-TW) 等均漲 16%。

中鋼日 K 線圖

 

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中鋼鋼鐵關稅

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中鴻227.32%
燁興11.12.30%
新光鋼53.26.93%
聚亨10.31.98%

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