〈熱門股〉鋼市前景持穩中鋼站回季線 4檔鋼鐵股周漲逾2成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-16 09:28

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美國總統川普鋼鋁關稅政策，不僅讓全球回到齊頭式的 25% 關稅，也推升美國鋼價，鋼鐵族群本周強漲，指標股中鋼 (2002-TW) 周漲 18%，股價創 3 個月高、站回季線，另有 4 檔鋼鐵股周漲逾 2 成。

川普對此次對全球進口美國的鋼鋁產品課徵 25% 關稅，且取消加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等國家 232 鋼鋁關稅豁免，全球回到齊頭式的 25% 關稅，有利國內鋼鐵業者重回公平競爭。

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此外，川普關稅政策也帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩，加上第二季即將進入鋼鐵旺季，市場看好鋼鐵廠將迎來復甦，資金點火下，中鋼本周最高來到 23.5 元，創 3 個月波段高點。