英特爾獲美國全力支持 台供應鏈受矚目

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-16 10:00

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業界分析，不論台積電最終是否決定投資，英特爾在川普任內將獲重大支持，從英特爾晶圓代工服務 (IFS) 生態系來看，除美商外，也遍布台廠蹤跡，如 IP 廠力旺 (3529-TW)、M31、晶心科 (6653-TW) 等，智原更是生態系中唯二同時入選 IP 與設計服務的業者，另一家則是美商 Cadence。

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業界認為，智原過往布局先進製程受阻，主要因其與台積電的微妙關係，但隨著美國政府全力扶植英特爾衝刺先進製程，智原也將成為美國政策的受惠者，除了有先前併購 ARAGIO 的優勢，也可透過自家的設計服務，顯著擴大先進製程營收，並提升在美國當地的競爭力，讓外界對其營運充滿想像空間。

另外，家登、科嶠與鈦昇也同樣布局美國，並提供給英特爾玻璃基板封裝所需的晶圓載具與相關清洗機台以及 TGV 設備，隨著英特爾獲川普支持，並加速擴大美國當地生產線，都將有助相關設備出貨，挹注台廠營運。

業界坦言，川普以「讓美國再次偉大」作為政策核心，而英特爾曾是半導體產業霸主，自然成為美國政府扶植的頭號對象，更將英特爾的未來視為美國晶片製造產業的關鍵，除提供大量補助金額，更傳出要求台積電出手投資，以實踐美國半導體製造產業的願景。