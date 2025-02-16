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〈台股風向球〉晶片加稅陰霾不散 台積電如何接招撼動大盤走向

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-16 11:00

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台股投資大眾都在觀望川普恐對晶片加稅。(鉅亨網資料照)

台股上周籠罩在美國總統川普加稅的陰影下，一周來下跌 325.66 點，台股交易員認為，全球金融市場日前對於對等關稅反映相對平靜，有利空出盡的跡象，不過，川普曾稱擬 2 月 18 日左右會有一波加稅措施，範圍涵蓋晶片，一旦撼動護國神山台積電 (2330-TW)，恐怕後續台股還有得震。

川普 13 日宣布一套大規模的對等關稅，最快 4 月 2 日生效，美國將逐一檢視對各國徵收的關稅現況，但金融市場表現相對平穩。


台股交易員認為，市場都在看 2 月 18 日前後川普會不會真的對晶片加稅，台股是首當其衝的市場，相關半導體供應鏈廠商也都在觀望，這種不確定性勢必壓抑著大盤的上攻力道，暫難脫盤整格局。

外資已在集中市場連賣兩周，上周續賣 305 億元，其中，台積電遭賣 350 億元，元大台灣 50(0050-TW) 達 56 億元，智邦 (2345-TW) 和神達 (3706-TW) 也在 30 億元上下，顯示對台股後市抱持對戒慎態度。

永豐金證券指出，股市在川普關稅政策頻繁推出的情境下，逐漸疲乏，美股波動減小，台股則是出現類股調整，但多空雙方都不敢出手，深怕川普政策又轉變。

而川普對台積電頗多微詞，對台積電的待遇可能調整，注意未來台積電因應方案。

另一方面，值得注意的是，俄烏雙方同意就終止俄烏戰爭展開談判，考慮目前戰場上的情勢，已進行三年的戰爭很有可能停火，戰後重建會拉高需求，而物資重新出口，則有利降低物價。

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台積電台股風向球關稅川普晶片

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