麗寶12年大翻轉 百億爛地變超跑樂園

文●林洧楨

副董陳志鴻幫麗寶挖出賽車財，在今年成立具備 FIA 會員資格的中華車會後，下一步將引國際級賽事來台。(攝影者．郭涵羚)

「轟轟轟！」賽道上起跑燈號一落，藝人姚元浩開著賽車帶領之下，數 10 輛動輒千萬超跑，在媒體鏡頭閃光燈不斷，與震撼人心的轟隆引擎聲中，如同猛牛出柙般的呼嘯衝出。

這不是在屏東大鵬灣，而是 11 月 1 日新落成的中部麗寶樂園賽道現場。這條總長 3.5 公里，由 23 個彎道、高低落差達 5 層樓架構出的賽道，是全台唯一通過 FIA、CIK（國際汽車聯盟、世界小型賽車聯盟）雙國際認證、可舉辦 F2、F3 賽事，除是國內超跑車主最新的朝聖地，就連打選戰進入最後衝刺階段的台中市長林佳龍，都親自前來祝賀落成。因為，這裡正形成全台最強的樂園經濟體。

這裡曾負債百億

拖垮長億財務，沒人敢接

根據交通部觀光局資訊網數據，納入統計的 36 座民營遊憩區中，麗寶樂園今年前 8 個月，以超過 370 萬張入園門票銷售數，大幅超越六福村（95 萬張）、劍湖山（66 萬張）與九族文化村（57 萬張），穩居民營遊憩區龍頭地位。加上飯店、商場等附屬設施，園區今年訪客總數估計將達 1 千萬人次，總營收上看 60 億元。尤其在去年首度獲利激勵，以及今年全新賽道啟用加持下，明年營收更將拚 70 億元新高，堪稱全台最強的樂園經濟體。

但 12 年前，麗寶集團董事長吳寶田接手之前，這個原名「月眉馬拉灣」的 BOT 開發案，卻是一個累積負債約百億元的燙手山芋，還成為壓垮長億集團財務最後一根稻草。商仲業者直言，幾乎是一個沒人可收拾的爛尾樓。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛分析，當年月眉拖垮長億，一來，最可怕的不是財報上的負債數字，而是背後包含保證背書等看不到的隱形債務；二來，全台大型遊樂園幾乎長年虧損，等同隨時有翻車風險的開發案，「當時誰敢去接？」他指出。

特別是，麗寶當時雖已從營建跨入飯店經營，布局福容連鎖飯店，但充其量只是觀光業的初學者，憑什麼扭轉這塊賠錢爛地的命運？

這是一場法稅財的精密工程

「缺一，就是全賠」

「這是一場法律、稅務、財務的精密工程，」「堅實的財力與一路走到底的勇氣，缺一不可，否則就是全賠。」替吳寶田在第一線運籌帷幄的月眉國際開發副董事長陳志鴻說。

如同賽道上的致勝策略，想拿好成績，得在正式賽前的排位賽就先勝出，搶下在最前面出發的桿位。

面對龐大的潛在財務風險，麗寶祭出的第一道策略，就是卡位最大債權的重整主導地位，學法律出身的陳志鴻更為吳寶田劃下一道底線：「如果法院沒有同意重整，這個案子就不能拿。」

因此，麗寶一開始放棄多數重整案，償債計畫採取分期付款的方式，端出一個 2 年償清負債的重整計畫。鎖定月眉最大債權人的銀行團債權法拍，耐心等到第 3 拍才出手，投入約 21 億元資金，拿下相當總債權占比過半的 76 億元債權。以最大債權人的實力，確保提出的重整計畫，在「債權越大、說話越大聲」的關係人會議中，不會被股東或其他債權人否決。因此，當償債計畫送達法院後，即贏得法院指派陳志鴻為重整人，為麗寶取得重啟樂園開發的最佳桿位。

但贏在起跑點，不保證就能一路領先，要贏得比賽，得靠一路上不斷加速衝刺。

「國內外發展好的遊樂園都一樣，都是配套越齊全才有可能發展越好。」商仲業者高力國際董事李日寶說。

當年長億集團設定的月眉開發案分為 3 期，第 1 期是樂園；第 2 期是飯店；第 3 期是賽馬場。但在第 1 期樂園開發完成後不久，就不敵財務壓力而敗下陣來，麗寶雖僅以約 21 億元，就買到上百億元打下的基礎。表面上看來是逢低買進，大幅降低風險。然而，以當時 1 年入園人數不到 80 萬人，如果只靠門票與園區內有限消費，根本撐不起營運，對接手的經營團隊而言，必須完成整體開發才可能翻轉爛地宿命。

蓋飯店、賣場燒錢卻不敢停

「停下來，一定完蛋」

因此，在 2008 年完整初步重整，麗寶加碼投資，分別在 2012 年、2017 年，陸續建造全新飯店與大型商場。一方面藉飯店的套裝行程，拉長入園遊客停留時間，刺激消費；一方面靠商場開發不入園的新客源，整個園區營運直到去年才終於轉虧為盈，今年獲利則可突破 1 億元。

回顧這 10 年來，麗寶在這塊地總計投資超過 120 億元（詳見下表）。

一路燒錢的過程，營建同業認為，如果沒有前一波房市的黃金 10 年支撐財務，就算是名列全台前 3 大建商的吳寶田也會很危險，陳志鴻也說：「連我也不知道投資多少億元後，才會開始賺錢，只知道停下來，一定完蛋。」

賽馬地變超跑賽道

搶同業攻不進的頂級市場

而將原本月眉案的賽馬場地，變更為開門迎接千萬超跑的賽車場，是麗寶不只是想轉虧為盈，更要彎道加速，搶攻六福村、劍湖山等全台遊樂園，都沒人有能力攻下的金字塔頂端貴客，讓麗寶樂園在這場百億賭局，槓桿出最大獲利的全贏策略。

不過，打造賽車場的這個過彎險招，並不是一次就成功。據了解，早從 5 年前，麗寶在前台中市長胡志強任內，就提出賽車場的變更申請，卻一度引起當地環保人士針對噪音、空汙的質疑，不只被當地居民要求更高的睦鄰費用，還被要求進行環差評鑑。最後是在麗寶方面主動舉辦公聽會，展現溝通誠意，取得地方共識，3 年前才通過變更，取得開工執照。

雖然賽車場晚了 2 年才動工，讓麗寶原本預估的回收期延宕，但陳志鴻卻從一開始就決定，最壞寧可繼續閒置，也不花錢投資興建賽馬場。理由是從頭培養台灣人的賽馬風氣曠日廢時，失敗機率極高，但賽車運動卻是亞洲富豪圈方興未艾的活動。

中部代銷龍頭萬群地產總經理謝坤成便指出，台中是全球跑車最密集的城市之一，7 期豪宅與商辦停車場中，多的是沒地方飆車的超跑。麗寶的新賽道因地利之便，很有機會取代大鵬灣，成為名流車聚的新地標。

下一步，麗寶除將在這條賽道，舉辦賽道演唱會，延伸出賽事直播、運彩及周邊建案等多元商機。但面對房市、觀光兩股景氣翻轉向下的強風，花了整整 12 年才轉盈的麗寶團隊，能否在第 2 個 10 年持續飆出好成績，突破國內大型樂園經營的天花板，才是吳寶田壓注在這塊地的百億資金，能不能贏回來的真正關鍵。

4 階段包圍遊客，麗寶樂園開始賺了！

1996:

▪事件：月眉 BOT 案迪士尼議約不成，由長億取得經營權

2006：

▪事件：長億財務危機，麗寶集團取得債權啟動重整

▪投資金額：21 億元

2012：

▪事件：1. 開新飯店：拉長遊客留園時間

▪投資金額：20 億元

2017：

▪事件：2. 闢商城：結合 Outlet 與餐飲，近百家品牌進駐，營運轉盈

▪投資金額：30 億元

2018：

▪事件：3. 建賽車場：吸引高端玩家，活動檔期排到明年 2 月

▪投資金額：30 億元

2019：

▪事件：4. 建賽車主題飯店及二期商城

▪投資金額：20 億元

（資料來源：麗寶樂園 整理：林洧楨）

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來源：《商業周刊》 1617 期

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