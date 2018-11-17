商湯用神木策略 變全球估值最高AI霸主

文●蘇宇庭

商湯香港總經理尚海龍（圖）說，商湯對 AI 技術商業化的極致追求，是投資人追捧關鍵。(攝影者．駱裕隆)

被譽為「21 世紀中國鴉片」、下載量全球居冠的短視頻之王「抖音」，最受歡迎的功能是幫你頭部、腰部、臀部與腿部局部塑形，甚至讓你「秒變大長腿」，還有手機品牌 OPPO、VIVO、小米、華為、聯想、華碩等手機廠爭相以人臉解鎖、智慧美顏等影像技術一較長短，這背後都是同一家人工智慧（AI）軍火商：商湯科技。

2014 年成立，短短 4 年內，商湯的估值達 45 億美元（約合新台幣 1384 億元），被業內稱為「融資機器」，吸引阿里巴巴與軟銀投資，成為人工智慧估值最高的獨角獸。

勝在快速商業化

應用 18 個行業，日簽一客戶

商湯的創立由一場超越臉書演算法的故事說起，創辦人是香港中文大學教授湯曉鷗，他領導的團隊在國際權威人臉識別數據庫 LFW 上獲得了 99.45％的識別率，超過了人眼識別的精準度。

嗅覺靈敏的創投，立即捧著資金前來，商湯估值不斷創新高的原因有二，聚集亞洲最多的 AI 人才，再者就是它能快速將 AI 商業化應用到 18 個行業，多於對手曠視 3 倍。

AI 新創公司耐能科技創辦人劉峻誠分析，商湯技術並非屬於「跨時代」的突破，在很多領域，可能領先競爭者 10％都不到，但是商湯的特色是：很敢嘗試，很敢搶市場，這也讓它的估值、業務擴張速度能比別人還要快。

《商業周刊》獨家前進商湯位於香港科學園的總部，新落成的辦公室遠眺沙田海，商湯香港總經理尚海龍計算，目前該公司簽約客戶將近 8 百家，形同過去 3 年，平均一天能簽進一家客戶，全球 AI 公司無人能出其右。

這，不同於一般人對於 AI 技術公司的期待。一位創投表示，通常投資人會建議新創團隊，必須專注深耕在某一領域，在該專業領域做到世界級，商湯卻反其道而行，像是八爪章魚往各行業探索。

因為 AI 公司大量出現，單靠技術築起的天花板很低，還得深入更多行業，讓 AI 落地才能築起獨角獸的護城河，商湯就是最會跑馬圈地者。

啃雞肋市場

對手放棄，它卻賺到第一桶金

然而，技術公司的商業化之路，通常比他人更難，更何況商湯是來自象牙塔裡的大學。

擁有亞洲最多 AI 博士的商湯，與對手最大的差異就是願意向市場放低身段。

讓商湯一炮而紅的影音互動、AR 變臉功能，一開始被視為雞肋市場，競爭對手曠視認為 AI 在影音互動娛樂的應用價值不大，不僅難賺錢，有效數據也不多，於是選擇放棄。

商湯卻看到 AI 最快商業化的機會，商湯聯合創始人楊帆曾解釋，「有技術的公司要商業化，最需要的是好的判斷力，若花很長時間研發，企業就會被耗死。」正是對技術與時機判斷的精準，讓商湯切入影音娛樂市場，市占率達 70％，公司也獲得第一桶金。

隨著知名度大開，商湯開始迅速切入各產業。

之初創投聯合創始人詹德宏認為，實驗室裡的技術走向商業化會碰到的主要難關是：商業化與技術演進的循環，「做得好就是正向循環，做不好，就是死亡螺旋。」

密林養幹策略

快速探索出 800 個成功個案

為了快速嘗試各行業的商業化的應用，商湯內部管理則採取「密林養幹」策略。

尚海龍解釋，若將資源聚焦在某幾個領域，最終這棵樹得到的養分會太多，身材會腫，公司就會頭大。

反之，商湯採用密林養幹策略，他觀察，阿里山上的神木各個長得筆直，就是因為密集栽種，植物們為了競爭更多的陽光與資源，就會快速而筆直的長高，形成參天神木；商湯就是將 1 千多位 AI 人才，10 人為一小組，進駐各產業，自己去競爭到最好的陽光。案子成了，繼續吸納更好的人員；不成，就散到其他團隊。

重點是快速探索，快速失敗，快速創新；但，如果失敗該怎麼辦？

商湯科技聯合創始人徐冰笑說，可能商湯是從實驗室創業之故，在學術研究上，他們習慣面對失敗，「我們從不會說大家不能失敗。」嘗試新專案失敗的人，也會因為「踩過的坑無數」，協助其他團隊，用最短時間讓 AI 商業化。

尚海龍舉例，商湯曾為房地產公司開發客戶人臉辨識功能，依此來分辨客戶等級，給予不同購屋折扣，但房地產公司卻不埋單，原因是，購屋是低頻消費，且真正的 VIP 客戶極為注重隱私，並不希望個人資料被拿來分析，「這場景就是個假場景、偽需求。」

失敗不一定不可取，反而可能進一步挖到新商機。商湯並沒有立刻放棄，後來，房地產公司反饋，在高級住宅區的物業管理，需要導入人臉辨識功能代替門卡，這樣一來，即便有新進保安人員輪替，也不會隨便就把 VIP 業主擋下來。

尚海龍透露，商湯嘗試過的行業，保守估計 40 個以上，失敗超過 2 千 4 百次，才找到 18 個行業，做出將近八百個成功企業個案。

甚至，商湯還會要求人資、戰略發展部門等傳統意義上不須背負業績的「事務性單位」，其主管也要組團打仗、開發業務，承擔業績收入 KPI。商湯的邏輯是：如果你連公司在做什麼都不知道，我如何相信你制定的人力資源策略？避免功能性組織，拖累前方的敏捷團隊。

未來商湯的目標是希望變成平台型企業，就像是 App 開發商的 iOS 平台，讓各行各業都可使用 AI。但，曠視科技副總裁謝憶楠比喻，互聯網巨頭也不會說「什麼行業都要通吃」，「未來 AI 是個平台，我無話可講，但是未來到底多遠？」

尤其，當 Google、微軟等平台巨頭都加入 AI 戰局，這場競爭更顯白熱化。

商湯正在跟時間賽跑，如何在最短時間內，找到更多有投資回報率的商業化場景，才能聚集更多 AI 人才，拉高競爭門檻，這場 AI 賽局，才剛剛開始。

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來源：《商業周刊》 1618 期

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