掘金「垃圾股」 這幾檔環保H股秀色可餐

隨著處理技術提高以及垃圾量逐年增加，與垃圾為伍、在港股市場上市的環保股「掘金」時機來臨。

環保企業作為一種公共事業，在投資人眼裡是即不賺錢、還靠財政補貼的角色，因此在投資市場上不受重視。但實際上隨著技術發展，垃圾焚燒的情況已今非昔比。

智通財經統計 2010 至 2016 年，中國生活垃圾清運量和處理量由 15805、12096 萬噸增長至 20362、19673 萬噸，無害化處理率由 76.5% 增至 96.6%，可見垃圾處理率明顯提高。

其中焚燒處理由 2317 萬噸成長至 7378 萬噸，填埋處理由 9598 萬噸成長至 11966 萬噸，年複合成長率分別為 21.3% 及 3.6%，焚燒處理成長率遠高於填埋處理。焚燒處理占比從 19% 增至 37.5%。

垃圾焚燒比直接填埋有利可圖，因為除了政府補貼外，垃圾焚燒發電已經成為一項成熟的技術和模式。

一般來說，政府補貼占營收 15-30%，每噸在人民幣 60-100 元之間，廣東甚至可以達到每噸人民幣 110 元。但由於中國垃圾分類工作不足，導致每噸發電低於 280 千瓦 (日本已超過這個標準)，此一部分的電價若按人民幣 0.65 元 / 千瓦時計算，超過部分按當地燃煤上網電價。

日本在 1998 年垃圾焚燒占比達到 80%，部分歐洲國家也早就達到 70%，對比中國目前不足 40% 的占比來說，垃圾焚燒的市場空間還很大。

此外，除了焚燒發電，焚燒供熱、售渣等，也是環保企業的獲利模式。

在香港上市並包含垃圾焚燒業務的個股有：中國光大國際 (0257-HK)、綠色動力環保 (1330-HK)、東江環保 (0895-HK) 等，其中光大國際和綠色動水是以垃圾焚燒作為主營業務的公司。

東江環保在今年前三季營收達人民幣 24.7 億元，年增 14.49%，淨利人民幣 3.72 億元，年增 14.21%。綠色動力環保在前三季營收為人民幣 7.79 億元，年增 34.23%，淨利 2.41 億元，年增 53.01%。並且 2 家公司的 ROE 都將近 10%。

不論是處理能力還是市占率，都處在龍頭地位的中國光大國際，營業額保持 38% 的年複合成長率，雖然受到利率等影響，目標價略受影響，但是招商證券國際仍給予「買入」評級。並且 11 月 5 日，獲 GIC Private Limited 場內以每股均價港幣 6.9154 元，增持 196.8 萬股，總價約港幣 1360.95 萬元。

與所有香港上市的企業一樣，環保公司也面臨低估值的窘境。經比對發現，在 A 股上市的環保股本益比明顯高於香港上市公司，在同時在 A、H 上市的綠色動力 (A 股本益比 76.235) 和綠色動力環保 (本益比 12.791)，以及東江環保 (A 股本益比 22.808，H 股本益比 13.169) 顯而易見。

截至今 (14) 日發稿，中國光大國際報港幣 7.08 元，漲 1.288%；綠色動力環保報港幣 3.21 元，漲 4.56%；東江環保報港幣 8.87 元，漲 1.837%。