因應大陸環保法規 榮成擬斥約9200萬向寶隆買地 衝刺綠色包裝

大陸環保趨嚴，各紙廠都搶攻綠色商機因應，榮成 (1909-TW) 與寶隆 (1906-TW) 今 (8) 日共同召開重大訊息記者會，榮成副總鄒永芳宣布，將向寶隆以不超過新台幣 9200 萬元，購入雲林土地，以提高綠色包裝紙箱廠市佔率，但仍需待董事會決議通過後才執行；而寶隆財務副理徐維澤則表示，土地出售完成後，將為寶隆帶來 6500 萬元的土地出售利益。

徐維澤則表示，寶隆將出售雲林土地予關係人榮成，該土地位於斗六市 13 段共 9 筆土地，總面積共 4894.4 坪，出售價格參考大華不動產估價師聯合事務所鑑價報告，董事會決議以總價不低於新台幣 9160 萬元出售，平均每坪售價約 1 萬 8700 元，預計出售土地利益約 6500 萬元。

鄒永芳表示，榮成為了提高綠色包裝紙箱廠在台灣的市佔率，擬擴建現有台灣雲林紙箱廠的生產基地，所以擬向土地所有權人寶隆公司購買雲林相關土地 9 筆，預計以總價不高於 9200 萬元購入，平均每坪售價約 1 萬 8700 元，但此案尚須 11/12 董事會決議通過後才執行。

因為大陸環保政策趨嚴，榮成大舉攻綠色包裝因應，在大陸已有 11 座綠色包裝紙箱廠，鄒永芳表示，目前還有武漢、長沙 2 座籌備中，其中，武漢廠斥資 2.4 億元建置，預計明年上半年投產，年產能可達 1.92 億平方米；而台灣部分，也擬擴建雲林紙箱廠，並將持續優化產品組合且強化利基產品行銷，以提高營業利益。

榮成 10 月自結合併營收 41.04 億元，月增 5.38%、年減 24.57%，仍創同期次高。但營業利益只有 0.68 億元，月減 48.43%、年減 92.1%，主要是受到大陸十一黃金周長假及第四季訂單需求動能不如預期，及人民幣 10 月貶值影響，所以本業獲利下滑。

也因此，榮成 10 月再度轉虧，稅前淨損 1.4 億元，稅前每股虧損約 0.12 元；累計 1-10 月稅前盈餘 15.4 億元，年減 68.32%，稅前每股盈餘約 1.32 元。