這家美中概股環保公司股價大漲近10倍 原因是買了一塊藍寶石

納斯達克上市的中概股旭龍再生資源有限公司 (YECO-US)，週三 (17 日) 股價收盤大漲 570%，報每股 10.20 美元，盤後股價更升至 14.32 美元，相當於接近 10 倍漲幅，而旭龍再生資源股價飆漲的理由非常奇特，主因這家公司買了一塊藍寶石。

這家環保建築產品和建築廢物管理公司週三 (17 日) 盤前宣布，已經以 5000 萬美元，完成對重達 61500 克拉的「千禧藍寶石 (Millennium Sapphire)」的收購。執行長 Hoi Ming Chan 在一份聲明中表示，「我們非常高興能夠以 5000 萬美元的價格，完成購買這項被低估的世界級資產」。

旭龍再生週三的成交量達到 2690 萬股，過去的日均成交量僅 4.37 萬股，相當於約 600 倍的成交量。

旭龍股價表現 (圖表取自 Google)

這塊藍寶石於 1996 年發現時，新聞標題上宣稱價值介於 9000 萬到 5 億美元之間，而今年 9 月所做的鑑價，則認為價值約 6000-9000 萬美元。

旭龍再生在今年 8 月簽署買賣協議，表示將發行 2500 萬股限制性股票來完成本次交易，每股價值 2 美元。公司股東於 9 月 3 日投票批准收購，同時公司名稱將改名為千禧企業有限公司 (Millennium Enterprises Limited)。

公司表示，現在正處於出售或剝離其中國業務的過程中，以便將所有資源用於「千禧藍寶石」業務，公司總部也會由河南平頂山遷往紐約。

過去一年，旭龍再生資源股價累計上漲逾兩倍，同期標普 500 指數上漲 9.9%。