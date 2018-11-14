六大心法，讓財富成為健康、情感、自我價值的堅實支撐

文 / 遠見編輯部

想要優雅退休，要什麼時候開始準備？我都還沒成家，這問題會不會離我太遙遠？中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠明確地告訴我們，從入社會的第一天、拿到第一份薪水你就應該要開始準備！

當然，要優雅退休，絕對不只有需要累積財富，人生的四本存摺：健康、財富、情感及自我價值存摺，都要及早儲蓄、不可偏廢。

在今年《遠見》與中國信託合作的「2018 台灣家庭理財暨樂活享退指數大調查」結果中可以看出，對台灣民眾來說，在健康、財富、情感和自我價值這四本存摺中，民眾普遍認為最重要的是健康、第二是財富、第三是情感、第四則是自我價值的實現。「我也認為這順序是這樣。因為沒有健康，什麼都是零。健康是一切的基礎。第二個是財富。因為如果沒有財富，沒辦法讓情感、跟價值變得更豐厚。財富是這三本存摺的重要支撐。」楊淑惠強調。

及早準備、紀律投資

既然財富存摺是人生另外三本存摺的重要支撐，那我們該如何著手進行自己的退休規劃？楊淑惠認為第一步，也是最關鍵的一步，就是及早開始，然後就是紀律地執行「年輕的時候做財富累積，是越早開始越好。為什麼要越年輕越好？因為你可以提早準備，因為離退休時間比較長，所以每個月要存的錢就會少一點。再來，越早開始就越有複利效果。」楊淑惠說。

根據中國信託的試算，如果想要 65 歲退休，假設活到 100 歲，預想每個月生活花費約 45,000 元，總計需要 1,906 萬元的退休準備。扣除勞保及勞退新制所準備之金額，若從 30 歲開始存，則每月只需投入 7,100 元（以投資報酬率 5% 設算，下同）。若從 40 歲才開始，則每月需投入 13,546 元。若遲至 50 歲才開始投入準備，則每月就需投入 30,179 元。由這個例子可以發現，退休準備越早開始，由於可以享受複利效果，負擔可以越輕。

但無論是從幾歲開始，退休財務的準備都是一場馬拉松，重點在於要有紀律地堅持，楊淑惠也特別強調記帳的重要，一定要從檢視生活開支開始，即使每月只是五百元、一千元，也不要放棄累積財富的機會。

楊淑惠更提醒大家，理財投資千萬不要太過於保守，而應該利用更多元的理財工具配置，否則將無法打敗通貨膨脹。

專款專用、定期檢視

打造財富存摺的另外一個重點，是要專款專用並且定期檢視。針對這一點，楊淑惠解釋，往往很多人會認為自己有在存錢。但問題是，不論是出國旅遊、存退休金甚或支應家人需求，通通都從同一個帳戶支領。到最後就會發現，該存的錢並沒有存下來。

尤其除了之前所提到，退休後的生活開支之外，應對長壽風險的醫療準備，以及預留給子女的財富，都需要透過「專款專用」的方式來準備，楊淑惠特別提到：「台灣雖然平均餘命已經趕上，甚至超過許多歐美先進國家，但我們長者臨終前卻有平均將近八年時間都失能臥床，所以一定不能忽視長照準備；而且我們台灣人特別注重家庭責任，總想多留一點財產給下一代，但若不預先規劃稅源，到時下一代恐怕無法享受到父母的恩澤。」

因此她建議，理財目標需要「專款專用」，打造一個「1+3」的資金池：在原本的「儲蓄池」之外，另外再準備三個專門針對「退休」、「醫療」和「傳承」的資金池。每年把錢存下來之後，再定期檢視，依照不同目的，把錢撥到專屬的帳戶中。

四本存摺、多元並進

談到人生的健康、財富、情感和自我價值四本存摺，在今年的調查中可以發現，台灣民眾普遍對於「價值」存摺少有想像，只認為能把生活過好即可。到底，價值存摺是什麼？又該怎麼儲存價值存摺？

針對這一點，楊淑惠也從她多年來四處演講、參與公益的經驗提出自己的看法。她認為，所謂的「價值」，並沒有標準答案，重點是退休後仍能正面積極，保持好奇心並積極學習，打造每個人不同的價值

「價值這部分，可以分為小我跟大我兩方面。有些人覺得是年輕夢想沒有達成，所以想要去學習、旅遊、助人也好。大我一點，可以當志工，或像嚴長壽先生一樣，用自己的影響力，創造公益平台。所以退休後的價值不在於錢，是依照你個人狀況來發揮正面的影響力，可以從個人周圍往外擴充。」楊淑惠強調。

最後，楊淑惠也提醒，很多人會希望「一次一個」來達成人生的理財目標。但這樣很容易因為其中一項卡住而延宕整個人生財富規劃。在這方面，近來很紅的「/」斜槓人生、多元複合生活態度，也可以套用在理財目標上。「不要想說退休金存完、再存買房子、再存子女教育金。這種是叫做『目標順序法』。但我們建議的是『目標並進法』。這樣才不至於順序中如果有一個沒達成，就卡住了。」

正因為資源有限，更要透過事先安排與規劃，來因應未來的多元理財目標。因此即使每個月只能存 3,000 元，還是可以分為三個 1,000 元的帳戶，來分頭並進，達成不同的人生目標。

而總結以上：及早開始、紀律投資；專款專用、定期檢視；四本存摺、多元並進的退休六大心法，只要內化到自己平常的退休規劃上，「優雅退休」將不再是遙不可及的夢想。

來源：《遠見 2018 退休特刊》

更多精彩內容請至 《遠見 2018 退休特刊》