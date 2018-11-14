

◆盤勢分析

1. 原油價格大跌拖累能源股、蘋概股續跌、科技股漲跌互見，週二道瓊下跌約 0.40%、S&P500 下跌約 0.15%，科技股 NASDAQ 持平、SOX 則是上漲 1.35%。近期美股持續於整理格局中，宜觀察美國四大指數短期均線能否站上，視為短線多空關鍵。

2. 在美股重挫影響下，台股週二亦呈現開低，尤其受到利空消息影響的蘋果概念股下跌幅度尤其沈重，終場前跌幅明顯收斂，終場僅下跌 55.37 點，跌幅 0.56%，收在 9775.84，成交金額稍稍放大至 1120.92 億元。

3. 觀察台股技術面，10 月下旬見 9400 低點後緩步盤堅，惟量能無法放大，使得指數持續受制於 20 日均線反壓，經過週二跳空下跌後，短期均線皆已失守，甚至開始出現走跌，日 KD 指標於高檔呈現交叉向下，即便週二留下影線收紅 K 棒，恐怕難以克服台股上檔壓力沈重，在成交量沒有出現明顯改變前，加權指數最好狀況將是呈現區間整理格局，預料整理區間在 9550-9850，盤面結構呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 + 22.39 億元、投信 - 3.27 億元、自營商 + 5.33 億元，三大法人合計買超 24.45 億元。

4. 在櫃檯市場部份，極短線走勢優於集中市場，暫時力守於 20 日均線之上，惟櫃檯市場中、小型電子股僅呈現零星個股表現，欠缺族群性，本次櫃檯市場反彈主軸的個股，例如 6488 環球晶、5347 世界先進、3105 穩懋、5483 中美晶，週二亦普遍整理，3105 穩懋甚至跌停做收，操作上暫採觀望，待指標股轉強，才有再攻機會。

5. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.71%、金融 - 0.49%、非金電 - 0.38%、櫃檯市場 - 0.30%，各區塊短期以金融股表現相對強勢，持續是護盤要角；電子股在權值股沒有表現，以及蘋果概念股走跌的影響下，僅有個別族群表現，PCB、IC 設計、面板相關、連接線器、網通較值得留意；非金電表現主軸在水泥、食品，以及短線趨勢仍然偏多的塑膠二線、越概。

6. 在電子股部份，權值電子股表現欠佳，以及受利空影響的蘋概股紛紛回檔下，週二電子股成為盤面最弱勢的區塊，僅有 PCB、IC 設計、面板相關、連接線器、網通呈現個別族群表現。PCB 指標股 6552 易華電、5349 先豐、4927 泰鼎 - KY、8046 南電，操作上或可留意 2368 金像電、3645 達邁、4958 臻鼎 - KY；IC 設計焦點在 5269 祥碩、5471 松翰、6415 矽力 - KY、2458 義隆電、3545 敦泰；面板相關大型股 2409 友達、3481 群創具表現外，3049 和鑫、8069 元太、6176 瑞儀為強勢指標；連接線器指標股 3501 維熹、3511 矽瑪，操作上仍是聚焦在 3533 嘉澤、3023 信邦；網通指標股 3596 智易、3706 神達，操作上留意 5388 中磊、6285? 碁。

7. 在金融股部份，週二佔大盤成交比重 5.02%，金融類股指數留長下影線，近期持續是盤面最強勢區塊，選前政府仍有護盤企圖心，預料金融股或將持續成為護盤工具，2881 富邦金、2886 兆豐金表現相對強勢，其它佔權值或官股金控，例如 2882 國泰金、2880 華南金，將持續受到護盤資金青睞。

8. 至於非金電，週二表現相對抗跌，其中食品表現最強，包括利多消息激勵的 1201 味全，具內需概念的 1216 統一皆有亮眼表現。週二水泥股亦有表現，水泥股經過 9、10 月回檔整理後，10 月底、11 月初開始止跌回穩，1101 台泥、1102 亞泥皆有表現機會。越概指標股 5288 豐祥 - KY、1537 廣隆、9904 寶成，操作上留意 1476 儒鴻、1477 聚陽、9938 百和、9910 豐泰。再者，塑膠二線股 10 月份以來在國際油價下跌下，普遍表現不佳，惟部份個股終端產品價格跌幅有限，利差反而擴大，例如 PVC，促使 1305 華夏近期呈現低檔轉強，操作上亦值得留意。

9. 報載 1101 台泥公佈前三季 EPS3.35 季元，年增超過 2 倍，主要來自中國大陸獲利貢獻，目前是中國大陸 4Q 水泥旺季，在台泥主力經營的兩廣地區基礎建設未減少，發貨量正值 4Q 逐月增加，預期第四季獲利將持續攀升，市場預估全年獲利將超過 200 億元，近期 1101 台泥股價技術面轉強，短多或可留意。

