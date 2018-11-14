【大慶證券】盤前分析－台股力守支撐  醞釀第二隻腳



◆盤勢分析

美國財政部長與中國副總理恢復協商，使市場對月底川習會態度逐漸樂觀，激勵科技股轉揚，然而油價持續走弱，美國輕原油期貨昨日重挫 8.26% 至每桶 54.98 美元，拖累能源股走勢，使美四大指數昨日漲跌互見，費半上漲 1.35%，道瓊與 S&P 500 則分別小跌 0.4%、0.15%。油價走勢偏空，對供需失衡的疑慮、美國原油庫存上升以及美元指數走強，均對油價造成壓力，不過考量近期 OPEC 已開始擬定減產計畫，加上伊朗制裁以及漸入冬季用油旺季，均有助支撐油價，且英國已與歐盟就脫歐協議擬定草案，英鎊應聲上漲使美元指數漲勢收斂，亦有助減緩油價壓力，惟短線上油價跌勢過快，恐對塑化類股造成壓力，需特別留意。

美股黑色星期一全面大跌，加上台積電 ADR 重挫，台股昨日直接跳空開低下探最低 9616 點，所幸賣壓宣洩完後跌幅收斂，指數終場僅下跌 55 點以 9775 點作收，成交金額 1120 億。指數昨日量增留長下影線，多方力守企圖明顯，加上外資心態轉趨積極，除現貨市場買超 22 億，期貨淨多單也回到 4 萬口之上。因此雖 KD 指標持續向下，短線上免不了需要時間修正過熱的指標，不過只要指數能守住 10/25 的缺口位置，短多格局就不會改變，後續有望在此醞釀第二隻腳，重啟漲勢。

受 3D 感測供應商 Lumentum 調降財測，使市場擔憂蘋果手機銷售恐不如預期，拖累蘋概股如穩懋、致茂等開盤重挫，所幸部分類股見低接買盤進場，在大立光領先翻揚下，帶動可成、美律、和碩等同步轉強，亦激勵被動元件如國巨、華新科、禾伸堂，以及矽晶圓如中美晶、玉晶光、合晶等漲價概念股表現，支撐指數力守缺口支撐。在指數動盪之際，盤面操作回歸基本面，第三季財報除金融股外將於今日公布完畢，接下來即進入財報空窗的作夢行情，因此第四季進入旺季、明年展望樂觀的類股為接下來的關注方向，相關類股包括紡織、電動車、5G 相關等，配合基本面的表現，在盤勢相對動盪下，嚴守停損停利靈活操作。

