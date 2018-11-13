「漫威之父」的傳奇人生：一個崛起於美國股災的IP大咖

滿目繁華，終歸沉寂。

2018 年註定是不平凡的一年。多名熒幕巨星、文壇才子在不經意間已紛紛隕落。在武俠小說作家金庸 (原名查良鏞) 先生的追悼會在香港殯儀館低調舉行之際，「美國版金庸」斯坦 • 李辭世的噩耗已傳來。加上剛告別人間煙火的李詠、藍潔瑛，2018 年給人以更濃厚的沉悶情緒，這種心情比 2003 年梅艷芳和張國榮的長辭時更加複雜。

於 1922 年出生的美國漫畫界元老級人物「漫威之父」斯坦 • 李 (Stan Lee)，於美國當地時間 12 日，在好萊塢一家醫療中心去世，享年 95 歲。而他留下的，不僅僅是蜘蛛俠、黑豹、綠巨人、鋼鐵俠等漫畫形象，還有的是跨越半個世紀的商業帝國，以及值得借鑑的「漫威模式」。

美國股市的崩盤與漫威之父的崛起

跟世界上很多傑出的作家一樣，斯坦 · 李的才華像是被殘酷的現實倒逼出來的。

1929 年 10 月 29 日，被稱作「黑色星期二」，這是美國證券史上最黑暗的一天，從那天起，美國和全球進入了長達 10 年的經濟大蕭條時期。

股市暴跌狂潮在西方各國股民中引起巨大恐慌，許多百萬富翁一夜之間淪為貧民，數以千計的人精神崩潰，跳樓自殺。當時僅有 7 歲的斯坦 · 李，在學校里也總受排擠，內憂外困之下，他從書籍里找到一個奇幻、冒險、精彩的世界。於是，年少的斯坦 · 李開始寫些小故事來激勵自己，並為故事裡的角色描繪個性，不經意間，創造出了他最初的漫畫作品。

在經歷美國經濟大蕭條的第 6 年，斯坦 · 李正值高中畢業，進入了 Timely 漫畫公司（漫威漫畫公司的前身）做助理，當時年僅 16 歲的他由此與漫威正式結緣。

1941 年，美國 GDP 增長了 25.8%，道指卻跌了 15.3%，這時候斯坦 · 李生平的第一部作品面世。它就是《美國隊長》系列漫畫的第三部。

按照 NBER 的統計資料，二戰後至 1970 年間美國共發生了四次經濟衰退，經濟谷底分別為 1949 年 10 月，1954 年 5 月，1958 年 4 月，1961 年 2 月。而恰恰在美國第四次經濟衰退的年份，漫威之父開始成為「人生贏家」。

1961 年 11 月開始，在搭檔漫畫家傑克 · 科比的協助下，斯坦利創作了《神奇四俠》、《蜘蛛俠》、《鋼鐵俠》、《雷神托爾》、《綠巨人》、《X 戰警》、《奇異博士》、《超膽俠》等漫畫角色，並在《毒液》等多部電影中客串出演。

至今，斯坦 · 李已經成為美國流行文化的重要標誌之一，他一手塑造的漫畫形象奠定了他在整個漫威帝國的基礎。據不完全統計，他的 20 部電影票房收入已超過 175 億美元。以下為華爾街見聞整理的漫威之父最具代表性的電影及其票房收入。

值得借鑑的「漫威模式」

從美國家喻戶曉的漫畫人物到全球範圍多產業的熱門 IP，這正正是漫威 IP 成功的商業模式。

為了爭取好萊塢片的橄欖枝，一開始漫威主要通過出售改編版權的方式賺取利潤。在 80 年代至 90 年代，漫威陸續賣出了包括神奇四俠、超膽俠、綠巨人等斯坦 · 李的經典角色改編權。

1996 年，漫威宣告破產，兩年後玩具公司 Toy Biz 宣布和漫威合併，CEO 阿維 · 阿拉德上任後第一件事就是收回了大量之前賣掉的漫畫版權，並將旗下電影部門公司化，更名為漫威影業（Marvel Studios）。此後，正式開始對未來電影的布局考慮，以及通過授權方式，尋求與好萊塢片廠的共贏模式。

經歷了 30 年的時間，漫威終於探索出進軍電影業的最佳途徑：即使授權，漫威也會承擔更多的前期製作，比如甄選劇本及創作團隊，然後將主創和概念設定「打包」交付給授權方，以保證最終拍出來的電影離漫畫原始設定不會太遠。

從 2004 年開始，漫威通過抵押旗下 10 個著名漫畫人物形象，向美林證券貸款 5.25 億美元作為啟動資金，從此命運扭轉。

在投拍電影之前，漫威還認清了一個事實：要構築自己的電影帝國，必須將之前授權的漫畫角色，至少是那些比較核心的角色儘可能全部收回。

所以，自 2005 年收回鋼鐵俠開始，綠巨人、雷神、黑寡婦等復仇者聯盟的核心成員，都逐漸回到了漫威的家庭當中。漫威於 2005 年與派拉蒙達成協議，由後者在未來 8 年發行漫威製作的 10 部電影。

2008 年《鋼鐵俠》上映，在美國創造了 3.184 億美元的票房收入，全球成績是 5.852 億美元，這也讓羅伯特 · 唐尼從醜聞纏身的職業生涯中脫穎而出。

晚年入稟法院上演「羅生門」

然而，斯坦 · 李的晚年，並不那麼安逸。

除了遭受女兒和照顧者的虐待、財產糾紛等事件，商業糾紛也一直纏繞在他的老年生活中。

斯坦 · 李於 2001 年成立 Pow! Entertainment 公司（以下簡稱「POW！」），POW！專注於開發與授權超級英雄創意領域，目前已經擁有超過 1000 個超級英雄系列，是世界著名超級英雄產地。去年他將公司賣給在香港上市的承興國際。

2017 年 7 月，承興國際宣布以 1150 萬美元收購 POW！娛樂公司，並獲取旗下 IP 的電影、電視、遊戲作品的改編權。

今年 5 月，有媒體稱，承興國際控股的間接附屬 POW! 與潛在訴訟中其他被告合謀故意作出重大虛假事實陳述，並以脅迫或欺詐方式取得斯坦 · 李的簽名，以向 POW！提供斯坦 · 李的身份、姓名、形象及肖像的獨家使用權。斯坦 · 李向潛在訴訟中的被告尋求超過 10 億美元的損害賠償。

兩個月後，斯坦李和 POW! 娛樂公司卻聯合宣布，斯坦李已經解除了該訴訟案。

當時，承興國際在公告中表示，董事會將繼續與斯坦 · 李密切合作，以進一步發展該集團的泛娛樂業務及為其股東帶來更多回報。

華爾街見聞了解到，承興國際前稱奕達，控股權在 2015 年底易手後，於去年底改名。它的業務主要包括體育、動漫、影視、遊戲等文化娛樂內容製作，營運及相關下游 IP 衍生產品的授權、變現和銷售業務。

事實上，漫威之父與承興國際之間具體發生了什麼，至今成迷。

漫威之父與中國影視公司的「情結」

除了與港股公司有聯繫以外，漫威之父對 A 股上市的公司亦頗感興趣。比如，2015 年，上海基美影業與斯坦 • 李聯手為李冰冰打造「首部中國超級女英雄電影」 ——《虎影俠》（《Realm of the Tiger》），而上海基美影業享有該影片的國內和海外票房分成權利。只是這電影至今仍未上映。

2017 年 7 月，由承興國際集團、北京市電影股份有限公司、北京新影聯影業股份有限責任公司三家單位共同出資建立的聯承星公司，在北京電影學院國際交流中心舉行了成立典禮。

據了解，該公司成立後將進行 IP 開發、打造中國本土超級英雄電影以及開創全新電影類型。斯坦 · 李將把他手中的 200 個電影 IP 授權給該公司進行中國本土的超級英雄電影孵化。這也在一定程度上反映斯坦 • 李對中國影視行業的看好態度。

生前，他曾多次客串出演漫威超級英雄電影，風趣幽默。他曾說："我最驕傲的是，也許我做的一些事情能娛樂到他人。" 如今，他留下的漫威模式，以及在世界各國種下的 IP 種子，將會有更多人能得到歡樂。