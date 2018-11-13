華爾街的節奏：一個德銀MD的一天

一位典型投行 MD 的一天是什麼樣的？

美國商業資訊網站 Business Insider 採訪了德意志銀行的 MD（Managing Director）Piers Constable，記錄了他的一天都是怎麼過的。

註：MD 處於投行職位金字塔的上層。投行職位由下往上為：Analyst(AN，分析師）、Associate(AS，經理）、Senior Associate(SA，高級經理）、Vice President(VP，副總裁）、Senior Vice President(SVP，高級副總裁）、Director(D，總監）、Executive Director(ED，執行總監)、Managing Director(MD，董事總經理)。

早上 5 點：起床

起床，不管是在紐約家還是出差在路上。

不過，因為高強度的空中飛人生活，有時候早上醒了他得先仔細想一下這是哪個國家哪個城市哪個酒店的床。

比如最近有一次他周日飛了 15 個小時，晚上才落地西非國家科特迪瓦的首府阿比讓。

早上 7 點半前：健身

通常 Constable 起床後就直接去酒店的健身中心，因此他對酒店的選擇主要取決健身配套設施的配置。

Constable 很享受比別人都早起、第一個開始健身的感覺，通常他到達健身房的時候整個房間都是空的。他會做一套鐵人三項、出門晨跑一圈熟悉這個新出差地。因為前段時間一次小傷，最近他還在康復期，所以運動項目變成了一個小時的游泳。

住阿比讓的時候他比平時晚起了半個小時，因為酒店泳池 6 點鐘才開放。

早上 7 點半：和客戶一起早餐

Constable 的早飯通常都不會是自己一個人。

他會和客戶在酒店碰頭一起吃早飯，討論當天的各個會議的安排。

早上 8 點半：在出差地通勤

這個時間，Constable 通常和客戶一起在等車。一般是打出租，但有些城市不僅出租的服務質量堪憂，連叫車服務 Uber 也沒有。

遇到這種情況，他們一般都用酒店的車做通勤車，在當天的幾個會場來回切換。

早上 9 點 - 中午 12 點半：

當天的第一個會議通常在 9 點。

最近出差阿比讓這次，9 點他先和一位從迪拜飛過來的女同事碰頭。這位同事一直不停地在法語區和英語區之間來回飛。阿比讓是法語區，有她在，幫他省了很多語言上的事。

然後就是一輪又一輪的會了。Constable 對於投行這門生意的個人看法是：

在很多地方，拓展業務關係都需要人和人當面聊，這樣才能明確彼此的立場、建立信任關係。（投行這個活兒）就是一門「人的生意」，在這種商務關係機制里，人工智慧想要取代人，反正我是覺得不可能。

中午 12 點半：午飯麼，緊張塞兩口就過了

午飯他一般會約客戶一起，但很多時候日程表排得很緊張，他只能抓一塊三明治塞兩口應付。

比如中午有國際電話會的時候。每次倫敦、法蘭克福、香港三方國際電話會，他只能在辦公室一邊守着電話，一邊咬幾口三明治薯條之類的快餐。

之後又是一輪一輪的會，一直到晚上 7 點。

晚上 7 點：要趕飛機回家。走之前，擠時間再健個身？

下午一輪又一輪的會之後，到了晚上 7 點，他一般需要趕緊往當地的機場沖，趕飛機回紐約。

此時晚餐又成了奢侈的選項，他更願意擠半個小時去酒店健身房運動，這樣他在飛機上能睡得好一點。晚餐和午餐一樣，又是匆匆塞了幾口。

晚上 10 點：到機場

儘管一年要飛 50 多次、機場的候機時間通常又比較低效率，但 Constable 並沒有厭惡機場，相反，他喜歡機場的氣氛：

大多數在機場的人要麼是激動地在等朋友或親人到達，或者在為即將到來的旅行感到興奮，這讓機場洋溢着一種積極樂觀的氣氛。

第二天晚上 9 點：入睡

Constable 在 15 個小時的航班裡，大部分時間仍然在工作。

落地紐約是第二天的下午了，他把行李放好後直接出門騎了 2 小時的車，來「找回長時間飛行里失去的活力」。

騎行完到家，他會花幾個小時回復工作郵件，然後 9 點鐘入睡。