發展電動車及能源效益 汽車原油需求將在2025年觸頂後放緩

國際能源署 (IEA) 在週二 (13 日) 表示，電動車和更高效的燃料技術將使汽車用油需求減少，幅度超越先前預期，預估將在 2025 年達到頂峰，接著逐步下降。不過，如果沒有足夠的新生產投資，世界仍可能面臨供應緊張局面。

IEA 的核心情景 (central scenario) 預測，至 2040 年，全球汽車總數將成長 80%，達到 20 億輛，不過汽車用油可能將在 2025 年觸頂後開始下降。到 2025 年，原油需求平均每年成長約 100 萬桶，然後成長幅度便開始放緩，至 2040 年，達到 1.063 億桶。

IEA 認為，到 2040 年將有大約 3 億輛電動車在路上行駛，與一年前估計一致。不過，這些電動車將造成每日原油需求減少 330 萬桶，高於之前估計的 250 萬桶。同時 IEA 也表示，在 2040 年非電動車能源效益的提高將促使原油需求日減 900 萬桶的。

儘管汽車用油成長速度有所下降，整體用油的需求仍在。工業和石化需求原油將在 2040 年達到 2330 萬桶。

IEA 表示：「2040 年的需求與去年相比上調了 100 多萬桶，主要是因為近期需求成長加快以及美國燃油效率政策的變化。」

IEA 表示，全球石油需求成長主要將來自發展中經濟體，以中國和印度為主導，而已開發國家的需求預計至 2040 年將每年平均下降 40 萬桶以上。

該機構表示，無論原油需求是否將達到峰值，都需要新的供應來源。

「分析顯示，由於石化產品、大卡車運輸和航空需求上升，未來幾十年原油用量將持續成長。但是，要短期內滿足需求意味原油的供應需要再增加一倍。」IEA 主管 Fatih Birol 表示。