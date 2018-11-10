高盛：原油市場會在2020年後出現供給短缺

市場擔憂原油供應過剩，油價承壓跌入熊市，OPEC 即將召開會議討論減產。值此之際，高盛的眼光卻更為長遠：未來十年，全球將迎來原油供給短缺。

11 月 9 日周五，高盛 EMEA 自然資源研究主管 Michele Della Vigna 在接受 CNBC 採訪時表示，由於沒有人能夠全力投資未來的石油生產，到 2020 年之後，市場的原油現貨將明顯短缺。

大型石油公司開始明白，若想獲得投資者青睞，必須用行動表明公司認真希望將大氣中的碳含量降至最低，低碳轉型將透過更高的油價來實現。

高盛指出，過去 5 年，煤炭股大幅下跌，石油巨頭很容易就明白投資者情緒日益轉變。由此，在向可再生能源全方位轉型之前，目前的戰鬥應該是爭取在天然氣發電中占據更大的市場市佔率。

但考慮到天然氣基礎設施成本巨大，擁有政府背景、實力雄厚的大型企業看起來勝算最大，比如經合組織（OECD）以外國家中最具影響力的幾大石油巨頭—石油行業的「新七姐妹」：沙烏地阿拉伯阿美、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom Neft）、伊朗國家石油公司、中石油、巴西石油、委內瑞拉石油公司和馬來西亞國家石油公司。

值得注意的是，如今用替代能源技術發電成本正在下降，金融諮詢和資產管理公司 Lazard 報告指出，在美國許多地區，新型風能和太陽能發電成本，已遠低於現有燃煤電廠營運成本。

Lazard 電力、能源和基建集團副主席兼全球主管 George Bilicic 也表示，關閉燃煤電廠並以可再生能源取而代之的成本將會更低，既為企業帶來更高的回報，客戶收到的賬單金額也會更少。

Della Vigna 也看到，歐洲老牌石油巨頭殼牌和道達爾，也已着手向「大能源」方面轉型，表現甚至領先於其美國競爭對手。

近來，美國對伊朗原油制裁、委內瑞拉產量螺旋式下滑等因素，都沒能扛住油價下跌大勢。國際油價更是在周五跌入熊市，美油甚至創下 34 年多來最長連跌期。

基金經理對原油的看空情緒也隨之暴漲，沽空行為飆升 29% 至 2017 年 10 月以來最高水平。

『新聞來源／華爾街見聞』