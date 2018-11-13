能源盤後─OPEC不排除減產 兩週連跌終止 油價小反彈

油價在經歷兩週的下跌後於週一 (12 日) 反彈，因石油輸出國組織 OPEC 及其盟友表示願意在全球供應量激增的情況下減產。

在連續 10 個交易日價格下跌後，週五收盤走低是自 1984 年以來最長的連跌紀錄。交易商和分析師一直在爭論市場將在何時穩定，考慮到其他利空因素，如美國產量增長和需求增長下滑。上週油價從 10 月觸及的 4 年高點下跌超過 20%。

布蘭特原油期貨收低 1.05 美元，或 1.50% 至每桶 69.13 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.31 美元，或 2.18% 至每桶 58.88 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.20% 至每加侖 1.618 美元。

天然氣收高 0.146 美元，或 3.93% 至每一千立方英尺 3.865 美元。

週日 (11 日)，石油輸出國組織 OPEC 在阿拉伯聯合酋長國 UAE 和俄羅斯與其他生產國舉行會議，討論可能減產問題。

雖然該集團週日沒有對產量水平作出最終決定，但他們承認在決定提高產量幾個月後需要再次轉變戰略。「我們需要採取一切措施來平衡石油市場，」沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 週一在一次國際會議開上表示。

沙國的 al-Falih 週日表示，沙國將在下個月單方面削減其出口量，與 11 月的水平相比，減少約 50 萬桶 / 日。

他提道，「一直以來，我們都認為市場對 (伊朗) 制裁的過度反應是由恐懼驅動，而不是真正的原油短缺。市場偶爾會搞錯，有時產能預估過低、有時過高，但最終鐘擺將擺盪至一個合理的中間點」。al-Falih 認為，如果更多的 OPEC 及非 OPEC 國家認為有採取減產行動的需要，才有可能在未來幾週內討論新一輪的減產計劃。

布蘭特原油價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

據了解，下一次 OPEC 會議將在 12 月 6 日，於奧地利維也納舉行。

然而，目前世界上最大的石油生產國俄羅斯，發出了關於它是否會減少供應量的模糊信息。俄羅斯能源企業也目前以 2018 年的每桶 53 美元損益平衡點產油，而預計 2020 年平衡點為每桶 44 美元，似乎未雨綢繆。

短期原油供應問題

哥倫比亞國營石油公司 Ecopetrol 表示，能夠運輸 21 萬桶 / 日原油的 Cano Limon 油管再次被轟炸，這是自今年年初以來的第 78 次。以前的襲擊事件被哥倫比亞軍隊歸咎於反叛組織，即民族解放軍 ELN，被歐盟和美國視為恐怖組織。在襲擊發生時，管道未運行。事實上，管道在 6 個月前已被關閉，正因為反复攻擊的緣故。

數據顯示，10 月份奈及利亞原油和凝析油 (condensate) 產量為 209 萬桶 / 日，由於石油竊賊對石油基礎設施的破壞性增加，導致產量較 9 月下降約 7 萬桶 / 日。9 月的原油和凝析油產量為 215.8 萬桶 / 日。