能源盤後─油價大跌觸及55美元 回歸供需基本面

因市場對供過於求的產量和需求減緩的擔憂，石油價格週二 (13 日) 深陷熊市區域，也是 3 年來最大跌幅。

價格暴跌的情形與今年夏季的預料相反，當時預計美國對伊朗的制裁會減少全球供應，導致油價飆升。沙烏地阿拉伯、俄羅斯、和美國產量增加，導致需求下降的擔憂推動原油價格走低。

本週，石油輸出國組織 OPEC 關於產量增加的報告以及美國總統川普的推文增加了價格的下行動力。

希望沙國和 OPEC 不會削減石油產量。基於供應量，油價應該更低！/ 圖：推特

布蘭特原油期貨收低 5.25 美元，或 7.49% 至每桶 64.87 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 4.95 美元，或 8.26% 至每桶 54.98 美元。

美國汽油期貨價格收低 6.21% 至每加侖 1.526 美元。

天然氣收高 0.289 美元，或 7.63% 至每一千立方英尺 4.077 美元。

OPEC 月度報告

OPEC 的月度報告顯示，成員國及俄羅斯原油產量 10 月繼續攀升，抵消了伊朗的損失。10 月 OPEC 成員國原油產量增加 12.7 萬桶 / 日，至平均的 3290 萬桶 / 日。

俄羅斯的產量增加 5 萬桶 / 日，而伊朗產量減少 156,000 桶 / 日。

油價其他因素

美元走強，對油價構成壓力，以及近幾週股市下跌導致的大宗商品避險情景。美元走強使得商品對海外買家來說更加昂貴。追踪美元兌 16 種其他貨幣的華爾街美元指數週一收於 2017 年 3 月以來的最高水平。

同時，美國給予的 8 國豁免權，包括台灣在內，似乎也安撫了需求面。

OPEC 會議

週日 (11 日)，石油輸出國組織 OPEC 在阿拉伯聯合酋長國 UAE 和俄羅斯與其他生產國舉行會議，討論可能減產問題。沙國的 al-Falih 週日表示，沙國將在下個月單方面削減其出口量，與 11 月的水平相比，減少約 50 萬桶 / 日。

al-Falih 認為，如果更多的 OPEC 及非 OPEC 國家認為有採取減產行動的需要，才有可能在未來幾週內討論新一輪的減產計劃。

據了解，下一次正式的 OPEC 會議將在 12 月 6 日，於奧地利維也納舉行。

然而，目前世界上最大的石油生產國俄羅斯，發出了關於它是否會減少供應量的模糊信息。俄羅斯能源企業也目前以 2018 年的每桶 53 美元損益平衡點產油，而預計 2020 年平衡點為每桶 44 美元，似乎未雨綢繆。