中國旺旺中期純利增7% 營收表現平平 大摩喊目標價7.5元

中國旺旺 (0151-HK) 今 (13) 日發佈公告，截至 2018 年 9 月 30 日止 6 個月，營收人民幣 92.48 億元，年增 3.2%；純利人民幣 13.64 億元，年增 7.1%。今股價震盪走高，截至發稿，報港幣 5.66 元，漲 1.982%。

圖：新浪財經

中國旺旺公告指出，受益於高毛利率新品的推出，以及產品優化升級相應策略的奏效，2018 財年上半年集團毛利率達 44.5%，較去年同期上升 1.1 個百分點，毛利達人民幣 41.169 億元，年增 6%。

米果類毛利率為 39.0%，較去年同期上升 0.7 個百分點，主要得益於新品的推出、銷售結構優化及獲利策略調整的綜合影響。2018 財年上半年休閒食品類毛利率 44.1%，較去年同期上升 1.8 個百分點。

集團 2018 財年上半年營運利潤增長 1.0% 至人民幣 17.724 億元。公司權益持有人應占利潤率由 14.2% 增至 14.8%。

摩根土丹利今發表報告指出，中國旺旺中期營收表現平平，遜於市場原預期的人民幣 94.18 億元 (年增 5%)，純利增速也較市場同業對其全財年增長 11% 為低。

該行指出，中國旺旺旗下旺仔牛奶於 2018 上半財年銷售年增 3.3%，增速較 2017 財年下半財年低；旺旺米餅銷售回落 0.7%，因調整出口及副品牌毛利低，而其在大陸銷售仍有單位數字增長。隨公司推出新產品，期內休閒食品銷售上升 7%。

大摩維持對中國旺旺「與大盤同步」投資評級，按現金流折現率作估值，目標價港幣 7.5 元。