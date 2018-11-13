【IPO追蹤】同程藝龍(00780-HK)：未來在非一線城市多投放資源發展

騰訊（00700-HK）及攜程投資的線上旅行平台同程藝龍（00780-HK）此次上市集資額約為14.47億港元（以發售價中位數計），較此前市場預估的8至10億美元的發售規模大幅縮水，今日上市記者會上有記者提及該問題，公司董事會聯席董事長兼執行董事吳志祥稱，公司上市計劃完全根據自身情況來把握，而發行規模也是經過管理層認真討論考慮過決定。公司首席戰略官吳嘉竹補充，上市集資規模是按聯交所要求、在專業機構幫助下來安排發行規模，目前公司業務結構很好，得到了戰略股東的大力支持，管理層對本次公開發行很有信心。

另外此次上市公司並未引入基石投資人，吳嘉竹對此予以回應稱，因為公司已經有包括騰訊、攜程以及華僑城等眾多優秀戰略投資人，而在招股過程中亦受到很多國際投資者的關注。此外，他認為公司可以靠自己業務表現來獲得市場認可，不擔心沒有基石投資者撐場而令市場表現不佳。

作為大股東的騰訊對同程藝龍給予諸多幫助，其中流量獲取無疑是一個關鍵。公司毛利率由2015年底的37.7%提升至2017年底的67.8%，並進一步提升至截至2018年6月底的71.7%，首席財務官范磊在說到毛利增長原因時提到其中一個主要原因便是公司借用微信小程序的機會，獲得了廣闊的流量空間，同時還保持很低的獲客成本。公司執行董事兼首席執行官馬和平稱，今年是微信小程序爆發年，而未來兩三年還會迎來大的發展。

馬和平又指，與騰訊的合作並非局限於小程序，雙方是「全方位合作，互惠互利」，在廣告、互動營銷，甚至於在未來數據、人工智能領域均會有合作空間。至於與第二大股東是同為旅遊平台領域的攜程，公司則將雙方關係形容成「競爭合作」。吳嘉竹稱，目前旅遊平台行業滲透率不高，市場發展空間很大，雙方競爭主要會在提供服務、產品創新等方面展開。

對於行業前景，吳志祥保持樂觀態度，認為在線旅遊業務無論在絕對數還是滲透率方面，未來一定會繼續增加，增速或有快有慢，但持續增長是大趨勢。同程藝龍將非一線城市作為未來市場開拓的主要方向，投放更多資源尋求發展機會，因非一線城市目前在線旅遊業務滲透率僅為20%多，相較一線城市仍50%滲透率仍有很大發揮空間。

文：鄒舒惠